Polícia Militar prendeu dois homens suspeitos de estelionato no entorno da Arena MRV

Dois homens, de 25 e 31 anos, foram presos suspeitos de estelionato na noite dessa segunda-feira (4/12), no entorno da Arena MRV, no bairro Califórnia, Região Noroeste de Belo Horizonte.

Segundo o boletim de ocorrência, foi passado para a Polícia Militar que ao menos 26 ocorrências foram registradas na região por furto e/ou perda de cartões de crédito e débito.

Durante patrulhamento no entorno do estádio, dois vendedores de bala, ao notarem a aproximação dos policiais, começaram a correr. A dupla foi cercada e abordada. Com um deles, os militares encontraram 152 cartões de crédito e débito de diferentes bancos e diferentes bandeiras.

Questionado, o homem disse que se tratava de um golpe. A vítima se aproximava com a intenção de comprar algum produto e, na hora do pagamento, o suspeito informava que o serviço de aproximação da maquininha não estava funcionando.

Ainda durante o pagamento, o suspeito distraía o comprador e trocava o cartão da vítima, entregando o de outra pessoa.

Os homens ainda informaram que são de São Paulo e vieram para trabalhar no show de Paul Mccartney. Os dois foram presos e encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil.