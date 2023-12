Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que três mulheres se envolveram em uma confusão dentro de uma farmácia no Centro de Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, nesta segunda-feira (4/12). A Polícia Militar (PM) foi acionada por funcionários do local.



Conforme mostram as imagens, duas mulheres já aparecem no chão trocando agressões, quando uma delas é chutada e pisada por uma terceira mulher. Também é possível ouvir quando uma delas grita a palavra "assassina". Assista:

A Polícia Militar disse que duas mulheres, de 32 e 37 anos, foram qualificadas como vítimas, e uma terceira, de 34, como “autora”. Nesse sentido, ela teria iniciado as agressões em decorrência de ciúmes.



Por meio de sua assessoria, a PM relatou que ainda não há muitas informações sobre o fato, pois o boletim de ocorrência está sendo redigido.



As mulheres agredidas se queixavam de dores pelo corpo e foram encaminhadas ao Hospital de Pronto Socorro Dr. Mozart Teixeira (HPS). “Uma delas está aguardando no setor de cirurgia geral”, explicou a PM.

Uma atendente da drogaria confirmou ao EM que a confusão ocorreu dentro do estabelecimento no fim tarde desta segunda, mas alegou não ter autorização para passar informações. A gerente do espaço não estava no local quando a reportagem realizou contato.



A publicação será atualizada após a conclusão do registro da ocorrência policial.