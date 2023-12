Depois de um mês de novembro com chuvas abaixo e temperaturas acima da média, Belo Horizonte registrou um temporal, com rajadas de vento que causaram estragos na capital, nesta segunda-feira (4/12). A previsão é de tempo instável, com possibilidade de pancadas de chuva até sexta-feira (8/12). A meteorologia prevê ainda que dezembro terá chuvas e temperaturas acima da média histórica, mesmo com a influência do fenômeno El Niño.

Segundo a meteorologista Andrea Ramos, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão é de chuvas acima da média não só em Belo Horizonte, como também nas regiões Central e Sul do estado. Já do Centro para o Norte de Minas, elas devem ficar abaixo da média histórica. A meteorologista afirma que as temperaturas também devem ficar acima da média neste mês. A média de temperatura máxima prevista, no período, é de 28,2°C.

Ela lembra que dezembro é, historicamente, o mês mais chuvoso do ano em BH. “Ainda estamos na primavera, mas o verão tem sistemas meteorológicos que influenciam na quantidade de chuvas, como as frentes frias, zonas de convergência do Atlântico Sul e zonas de convergência de umidade.”

Venda Nova é a regional que mais registrou chuvas em Belo Horizonte no início de dezembro. De acordo com a Defesa Civil Municipal, até as 17h desta segunda-feira (4/12), foram 50,2 mm, o que corresponde a 14,8% do esperado para o mês. A média climatológica para dezembro é de 339,1 mm.

A capital mineira registrou chuva forte em algumas regionais na tarde desta segunda-feira. De acordo com o Inmet, houve rajadas de vento de até 80 km/h na estação automática de Cercadinho, entre 14h e 15h.

O temporal provocou o desmoronamento de parte de uma casa no Bairro Esplanada, Região Leste de BH. De acordo com o Corpo de Bombeiros, parte da parede da residência cedeu, causando risco para o imóvel. Não houve vítimas. A Defesa Civil também esteve no local, fez uma vistoria externa e constatou queda de parte da fachada na área interna do imóvel. De acordo com o órgão, não há risco para os pedestres.

No Bairro Cidade Jardim, Região Centro-Sul, uma árvore de grande porte caiu na Avenida Prudente de Morais, sentido Santa Lúcia, em frente a um supermercado. Não houve vítimas.

A terça-feira deve ser de céu parcialmente nublado com possibilidade de pancadas de chuva, acompanhadas de raios e rajadas de vento ocasionais, principalmente a partir da tarde, sobre a Região Metropolitana de Belo Horizonte. Na capital mineira, a temperatura mínima prevista será de 20 °C, e a máxima, de 31ºC, com umidade relativa do ar mínima em torno de 40%, à tarde, segundo a Defesa Civil Municipal.



Chuva abaixo da média em novembro

Nesta segunda-feira, o Inmet divulgou o balanço de chuvas de novembro. Segundo o órgão, a transição para a estação chuvosa foi interrompida com a ocorrência de uma onda de calor. As chuvas se restringiram ao início e fim do mês, somando apenas seis dias com volume igual ou acima de 1,0 mm.

O total de chuva mensal foi de 113,9 mm, valor correspondente a 48% da média de novembro, que é de 236,0 mm.

O destaque do mês foi a forte e longa onda de calor que atuou sobre grande parte do estado, entre 10 e 19 de novembro, mantendo as temperaturas (máximas e mínimas) muito acima da média.

A média da temperatura mínima foi de 22ºC, valor 3,4ºC acima do esperado que é de 18,6ºC. A menor temperatura mínima foi 18,6ºC registrada no dia 8. Já a maior mínima foi 27ºC ocorrida nos dias 15 e 18.

A média da temperatura máxima foi de 32,3ºC, valor 4,6ºC acima da média, que é de 27,7ºC. A maior temperatura máxima foi 37,3ºC registrada no dia 13. A menor temperatura máxima foi 26,3ºC ocorrida no dia 20.

Além disso, a maior máxima (37,3ºC) é o recorde para o mês de novembro, em Belo Horizonte, desde o início das observações, em 1910.

Acumulado de chuvas (mm) nesta segunda-feira (4/12) até às 17h:

Barreiro: 8,4

Centro Sul: 3,8

Contagem: 6,4

Leste: 13,6

Nordeste: 18,6

Noroeste: 8,8

Norte: 5,2

Oeste: 3,6

Pampulha: 7,6

Venda Nova: 8,4

Acumulado em dezembro:

Barreiro: 47,1 (13,9%)

Centro Sul: 21,2 (6,3%)

Leste: 24,0 (7,1%)

Nordeste: 35,0 (10,3%)

Noroeste: 29,4 (8,7%)

Norte: 22,2 (6,5%)

Oeste: 29,6:(8,7%)

Pampulha: 41,6 (12,3%)

Venda Nova: 50,2 (14,8%)

Média Climatológica de dezembro: 339,1 mm

Fonte: Defesa Civil de Belo Horizonte (Estações Hidrometeorológicas PBH)