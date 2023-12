Moradores do Bairro Cachoeirinha, na Região Nordeste de Belo Horizonte, estão transtornados com uma cratera aberta há quase 15 dias na Rua Gonçalves Ledo. O buraco, que ocupa toda a rua, vem causando problemas para quem mora no local.

A cratera começou a se abrir no dia 23 de novembro, durante as fortes chuvas que atingiram a capital. Moradores disseram para a reportagem que, o que antes era um pequeno buraco na rua, acabou cedendo e engolindo toda a rua após o rompimento de um dos canos de água da Copasa. “O buraco abriu na quinta à noite. A tarde estava tudo normal, fui sair de casa à noite e do nada abriu. Dá pra ver que estourou o asfalto junto, foi um susto”, disse a aposentada Vanda Santos, de 75 anos.

Desde então as pessoas que moram na rua tiveram suas rotinas totalmente alteradas. Sem poder ao mesmo retirar o carro da garagem, Vanda conta que passou alguns dias na casa de familiares, mas acabou retornando. “Saímos à noite no desespero de casa. Pegamos documentos, nosso cachorro, tudo embaixo de chuva. Foi um sufoco. Minha casa fica logo em frente, a calçada trincou e poderia até pegar o muro também. Fomos para a casa de uma pessoa e voltamos depois quando a Prefeitura passou aqui”, disse.

“Isso mudou muito nossa rotina. Conseguimos entrar em casa apenas pelo portão da garagem. É um transtorno muito grande”, completou.

Questionada, a Copasa disse que o buraco foi causado por obras na rede de drenagem pluvial. Essas intervenções seriam de responsabilidade da Prefeitura de Belo Horizonte. Ainda segundo a companhia, o rompimento da tubulação também causou um vazamento na rede de esgoto, que foi corrigido no dia 20 de novembro.

Já a PBH, em nota, informou que realiza obras de recuperação da galeria desde o dia 17 de novembro. “A Subsecretaria de Zeladoria Urbana (Suzurb) esclarece que a laje de galeria pluvial que passa sob a rua cedeu e, após o refazimento da laje, será feito o reaterro da vala e implantação de novos passeios”, diz o comunicado.

Segundo a prefeitura, “ o término da obra, que possui certa complexidade de execução, depende das condições climáticas”.