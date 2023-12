Um homem, de 29 anos, morreu afogado na noite de domingo (3/12), na Represa do Cipó, em Poços de Caldas, no Sul de Minas.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, ele estava com a namorada, de 33 anos, na represa. Os dois estavam sobre um colchão inflável, que virou. O casal acabou se afogando.

Pessoas que também estavam na represa viram a cena e ligaram para o Corpo de Bombeiros, que chegou rapidamente. Eles conseguiram resgatar o casal. A mulher foi reanimada e levada para a Santa Casa de Misericórdia de Poços de Caldas.

A reportagem do jornal Estado de Minas tentou atualizar o estado de saúde da vítima, mas o hospital não retornou.



O homem, no entanto, não sobreviveu e teve a morte confirmada pelo Samu, após uma parada cardiorrespiratória.