A Bacia de Detenção B5, ainda em construção na Região Oeste de Belo Horizonte, conseguiu evitar transbordamentos na Avenida Tereza Cristina durante tempestade na tarde deste domingo (31/12).

Segundo a Defesa Civil de BH, apesar de ainda estar em construção, já nas últimas etapas da obra, a estrutura funcionou para evitar transtornos no local. A bacia acumula às águas do Córrego Ferrugem, e quando concluída terá uma capacidade volumétrica equivalente a 274 milhões de litros d’água.

Apesar da funcionalidade, a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) fez uma operação de bloqueio na avenida, movimento padrão para evitar qualquer tipo de problema. O local foi liberado para o trânsito de veículos e pedestres cerca de 1h30 depois.

Na Região Oeste, onde se encontra a bacia, choveu 27,8 mm nas últimas duas horas, o equivalente a 21,6% do esperado para todo o mês de dezembro. Na Pampulha, outra regional atingida pela tempestade, a precipitação chegou em 81,4 mm (24%).

Outros locais da capital mineira registraram ocorrências e inundações. O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado para quatro localidades, resgatando moradores na Rua Camila Maria, no bairro Lindéia, Região do Barreiro; na Avenida Abílio Machado, no Bairro Alípio de Melo, Região Noroeste; na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, no Bairro Dom Bosco, Região Noroeste; e na Rua Cristiano Otoni, no Bairro Santa Terezinha, Região da Pampulha.