Belo Horizonte e região têm chuva intensa nas últimas horas de 2023. O aguaceiro causou estragos. Na manhã deste domingo (31/12), a Defesa Civil da capital mineira já havia emitido alerta para temporais com raios e ventanias, válido até às 8h desta segunda-feira (1º). No fim da tarde desse domingo (31/12), a chuva foi registrada no Barreiro, nas regiões Oeste, Centro-Sul, Noroeste e Pampulha.

As avenidas Teresa Cristina, margeada pelo córrego Ferrugem, e Heráclito Mourão de Miranda, onde passam os córregos Ressaca e Coqueiros, nas regionais Oeste e Pampulha, respectivamente, foram interditadas devido ao alto volume da chuva, a partir do fim do dia. A Defesa Civil chama a atenção para a grande possibilidade de transbordamento ao longo das próximas horas.

Assim como a Teresa Cristina, a Defesa Civil recomenda não passar também pelas avenidas Palestina, do Canal e Sideral, na mesma região. Na Pampulha, motoristas devem evitar transitar pela Rua Jacques de Morais, no encontro com a Rua Real Madrid, e na Avenida Heráclito Mourão de Miranda, no cruzamento com a Rua Tocantins.

Na manhã deste domingo, o órgão havia estimado volume possível de chuva entre 30 e 50 milímetros, com ventos que podem alcançar 50 quilômetros por hora.

Em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, a situação é grave. Ruas foram alagadas e carros arrastados pela água. O Corpo de Bombeiros atendeu ocorrências no bairro Riacho das Pedras e no Eldorado, onde pessoas ficaram ilhadas.

Na Vila Jardim Eldorado, mais conhecida como Vila Marimbondo, moradores contam que a chuva começou fraca e engrossou rapidamente. Uma casa desabou e o muro atingiu um homem, que ficou preso aos escombros, foi atendido com fratura exposta e levado ao hospital. A chuva acabou se tornando uma tromba d'água, alagou diversas casas, e moradores perderam móveis e objetos. Muito lixo ficou espalhado pelas vias na região.

A Avenida João César de Oliveira, em Contagem, também teve alagamento. Os militares atuaram ainda no socorro a pessoas ilhadas nos bairros Alípio de Melo, Lindeia, Santa Terezinha e Dom Bosco, em BH. Perto do Alípio de Melo, no Bairro Glória, a água tomou a Avenida Amintas Jacques de Moraes e proximidades, invadiu casas e carros ficaram empilhados.



Em São Sebastião das Águas Claras, também chamado Macacos, distrito de Nova Lima, na Grande BH, a chuva e a ventania no fim do dia deixaram casas destelhadas e ocasionaram a queda de cerca de 20 árvores.

Acumulado

Conforme informações da Defesa Civil, nas últimas duas horas, choveu 27,2 mm no Barreiro, 73,4 mm na Região Noroeste, 27,8 mm na Oeste e 81,4 mm na Pampulha. Nas outras regiões, o volume de chuva foi de menos de 5 mm. Em Contagem, com 93 mm, o nível de chuva corresponde a pouco menos de um terço da média climatológica esperada para o mês de dezembro, quando o valor total estimado pelo órgão era de 339,1 mm.

Para evitar problemas maiores com as tempestades, a Defesa Civil dá recomendações importantes:

- Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva

- Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos

- Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores

- Atenção especial para áreas de encostas e morros

- Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para Cemig (116) ou Defesa Civil (199)

- Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil

- Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos

A população da cidade pode ter ciência sobre os riscos com chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, chance de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos recebendo alertas da Defesa Civil através do Canal Público do WhatsApp: https://bit.ly/DefesaCivilBH