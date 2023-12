A chuva que atingiu as cidades vizinhas de Belo Horizonte e Contagem na noite deste domingo (31/12), deixou estragos e pessoas ilhadas em meio às inundações. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), até as 18h foram sete solicitações de socorro nas cidades da Grande BH.

Somente na região da Pampulha, nas últimas duas horas o acumulado de chuvas chegou em 81,4 mm, cerca de 24% do total esperado para o mês de dezembro, segundo informações da Defesa Civil de Belo Horizonte. Em Contagem, a precipitação chegou em 93 mm.

Em BH, o resgate ocorreu na Rua Camila Maria, no bairro Lindéia, região do Barreiro; na Avenida Abílio Machado, no bairro Alípio de Melo, região Noroeste; na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, no bairro Dom Bosco, região Noroeste; e na rua Cristiano Otoni, no bairro Santa Terezinha, região da Pampulha.

Em Contagem, as ocorrência foram no bairro Riacho das Pedras; na Avenida Francisco Firmo de Matos e na Rua Rio Tocantins, além de um salvamento na Rua Candeias, no Eldorado.

Acumulado de Chuvas nas últimas 2 horas. Em 31/12/2023 às 19h05 (em mm)

Barreiro: 27,2 (8,0%)

Centro Sul: 5,0 (1,5%)

Leste: 2,0 (0,6%)

Nordeste: 0,6 (0,2%)

Noroeste: 73,4 (21,6%)

Norte: 0,2 (0,1%)

Oeste: 27,8 (8,2%)

Pampulha: 81,4 (24,0%)

Venda Nova: 2,2 (0,6%)

Fonte: Defesa Civil de Belo Horizonte (Estações Hidrometeorológicas PBH)