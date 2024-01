Show de drones deu o tom da virada do ano na Praça da Liberdade

Mais de 300 drones iluminaram os ceus de Belo Horizonte para celebrar a chegada de 2024. O show de luzes foi a principal atração da Virada da Liberdade, que acontece pela segunda vez na região Centro-Sul de Belo Horizonte.



O espetáculo comecou no momento da virada e projetou diversas imagens no céu. Foram representados símbolos mineiros e belo-horizontinos, como o Rio São Francisco, o copo lagoinha e a Igreja da Pampulha.

Idealizador do projeto, Brayhan Hawryliszyn, conta que as homenagens ao estado foram o principal tema do espetaculo. “Preparamos um espetáculo baseado na mineiridade. São onze imagens, que passam pela cultura, música... Muita coisa que representa o que é ser mineiro”, diz.





“A mensagem principal é falar de amor. Tem muita coisa acontecendo no mundo e queremos falar sobre paz e amor”, completa.

O músico Mauro Novaes, que foi conferir a Virada da Liberdade, ficou impressionado com o show de luzes protagonizado pelos drones. "Teve até copo lagoinha brindando, foi demais. Estão de parabéns. Festa boa, boas atrações, clima familiar, tranquilo. Uma felicidade", disse ele.

Festa teve música e comida típica

O evento começou às 18h e teve operação especial de trânsito. Dois palcos foram montados nas extremidades da Avenida Brasil e da Alameda dos Despachos (Praça José Mendes Júnior). O Palco Minas recebeu, a partir das 19h, apresentações de pagode, DJs e samba. Já o Palco Gerais teve música eletrônica e a energia do Carnaval.

A Virada da Liberdade uniu artes visuais, música, dança, cozinha mineira, manifestações religiosas e boas energias em uma experiência única, alinhando o urbano e o ancestral.

No Cozinha Viva Mineira, cozinheiras mineiras convidadas pela chef Ana Motta prepararam releituras de pratos mineiros tradicionais ao vivo para o público presente, que pôde degustar as receitas.

O evento foi apresentado pela atriz Nany People, que deu o tom da virada e fez a contagem regressiva.