Minas Gerais tem mais um vencedor da Mega da Virada, premiado no sorteio de 2023 com um montante R$ 117,7 milhões, realizado na noite deste domingo (31/12). Essa é a 14ª aposta vencedora da bolada em Minas Gerais.

O bilhete vencedor do prêmio milionário está em Bom Despacho, na região Central de Minas Gerais, se encontra entre uma população em cerca de 51 mil habitantes, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Atualmente, os “bom-despachense” possuem um PIB per capita de R$ 35 mil.

A Mega da Virada é uma modalidade de Mega-Sena da Caixa Econômica Federal que ocorre desde 2009. Em Minas Gerais, a primeira aposta a vencer ocorreu em 2010, da Lotérica Ponto da Sorte, na Região de Venda Nova. A segunda foi no ano seguinte, em 2011, quando Carmo do Cajuru, cidade da região Oeste de Minas, teve uma pessoa premiada.

A Caixa Econômica Federal sorteou os números 21 - 24 - 33 - 41 - 48 - 56, no concurso 2670, com o prêmio recorde de R$ 588 milhões. Outras quatro apostas venceram o prêmio máximo na Bahia, Paraná e Santa Catarina, além de uma aposta feita por um canal eletrônico da Caixa, como o site ou o aplicativo do banco estatal.

A probabilidade de vencer na Mega da Virada com uma aposta simples era de 1 em 50 milhões. Outras 1.996 apostas venceram o prêmio da quina (cinco números corretos), levando R$ 70.0831,59, enquanto cerca de 164 mil apostas levaram a quadra (quatro acertos), no valor de R$ 1.215,71.



Premiação



6 acertos

5 apostas ganhadoras, R$ 117.778.204,25



5 acertos

1.996 apostas ganhadoras, R$ 70.083,58



4 acertos

164.379 apostas ganhadoras, R$ 1.215,71

Detalhamento



CANAL ELETRONICO

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos



SALVADOR - BA

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos



BOM DESPACHO - MG

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos



REDENCAO - PA

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos



IPIRA - SC

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos