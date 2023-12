A Mega-Sena da Virada chegou ao prêmio de R$ 588 milhões antes do sorteio da noite deste domingo (31/12). O valor consolidou aquela que já era a maior premiação da história da modalidade da Loterias Caixa, criada em 2009.

As seis dezenas sorteadas da Mega-Sena da Virada, concurso de número 2670, foram: 21 - 24 - 33 - 41 - 48 - 56. A Caixa Econômica Federal ainda não divulgou os vencedores da aposta, lembrando que o prêmio não acumula, ou seja, se não houver acerto nos seis números, o prêmio vai para a próxima faixa.

O prêmio também é dividido igualmente entre os vencedoras. Em 2022, por exemplo, cinco apostas dividiram R$ 541,9 milhões, com cada ganhador recebendo R$ 108,3 milhões.

A Mega da Virada de 2023 já era o maior prêmio da historia antes do inicio da transmissão do sorteio, com um valor de R$ 570 milhões