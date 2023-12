A poucas horas para o sorteio histórico de R$ 570 milhões da Mega da Virada, a ser sorteada neste domingo (31/12), ainda é possível entrar na corrida pelo prêmio. Confira todos os detalhes do maior prêmio da história da loteria:

Prêmio histórico

A Mega da Virada, concurso especial realizado pela Caixa Econômica Federal, terá um prêmio estimado de R$ 570 milhões na edição de 2023. Esse valor histórico pode aumentar ainda mais conforme a demanda cresce.

Até que horas posso apostar

Os jogos da Mega da Virada podem ser realizadas até as 17h deste domingo, 31 de dezembro, dia do sorteio, nas loterias Caixa ou também por meio do site.

Na versão online, o valor mínimo de apostas é de R$ 30 e o pagamento deve ser feito com cartão de crédito.

Como apostar?

As apostas podem ser feitas no site da Caixa Econômica Federal ou também lotéricas físicas. Para participar, é necessário marcar de 6 a 20 dezenas entre 60 disponíveis no bilhete ou participar de um "bolão" ou deixar o sistema escolher os números na "surpresinha".

Mais chances de ganhar

Na Mega da Virada, existe a possibilidade de fazer jogos com mais de 6 dezenas, o que aumenta o custo mas aumenta as chances de vencer.

Por exemplo, quem faz uma aposta de oito número, desembolsa R$ 140 e aumenta a probabilidade de acerto para uma em 1,7 milhão. Em uma aposta com seis dezenas, as chances são de uma em 50 milhões.

A quantidade máxima de números jogados é de 20, em uma aposta que custa R$ 193,8 mil reais — e aumenta as chances de vitória para uma em 1292.

Como funciona o bolão?

Na Mega da Virada muitos aderem aos tradicionais bolões para aumentar as chances de ganhar concorrendo com mais bilhetes porém gastando menos.

Para fazer um bolão é preciso reunir um grupo de pessoas, escolher os números e marcar as quantidades de cotas. As apostas podem ser registradas em qualquer uma das 13 mil lotéricas do país.

Após fazer o registro, serão gerados recibos que garantem a todos os participantes o direito de conseguir retirar o prêmio, em caso de vitória.

Proteja seu bilhete

O bilhete da Mega da Virada é um título ao portador, ou seja, após a definição dos ganhadores, é preciso apenas o bilhete premiado com os números para retirar o prêmio, independente se foi a pessoa quem fez a aposta ou pagou por ela.

A própria Caixa conta com um aviso que explica o funcionamento e dá dicas da melhor maneira de protegê-lo. "Este recibo é um título ao portador. Para torná-lo pessoal e intransferível preencha nome, CPF, endereço e assinatura abaixo ou em qualquer área em branco", diz o alerta. Dessa forma, somente o portador destes dados preenchidos é quem poderá retirar o prêmio em uma agência da Caixa.

Onde assistir o sorteio

O sorteio do prêmio de R$ 570 milhões da Mega da Virada ocorrerá no dia 31 de dezembro a partir das 20h. O sorteio poderá ser acompanhado ao vivo na TV Globo ou nas redes sociais da Caixa. O Estado de Minas também acompanha ao vivo o sorteio.