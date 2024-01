Cinco apostas ganharam o prêmio das seis dezenas da Mega-Sena da Virada de 2023. Ao todo, os apostadores dividiram 62% do prêmio de R$ 588 milhões e levaram um montante de R$ 117.778.204,25 no sorteio realizado na noite deste domingo (31/12).

A Caixa Econômica Federal sorteou os números 21 - 24 - 33 - 41 - 48 - 56, no concurso 2670. As cidades com apostas vencedoras do prêmio máximo estão em Minas Gerais, Bahia, Pará e Santa Catarina, além de uma aposta feita por um canal eletrônico da Caixa, como o site ou o aplicativo do banco estatal.

A probabilidade de vencer na Mega da Virada com uma aposta simples era de 1 em 50 milhões. Outras 1.996 apostas venceram o prêmio da quina (cinco números corretos), levando R$ 70.0831,59, enquanto cerca de 164 mil apostas levaram a quadra (quatro acertos), no valor de R$ 1.215,71.

Ao todo, a Caixa também informa que conseguiu uma arrecadação total de R$ 2,4 bilhões com a Mega da Virada. O próximo concurso da Mega-Sena já começa com o prêmio estipulado em R$ 3 milhões e será sorteado no dia 4 de janeiro.

Premiação



6 acertos

5 apostas ganhadoras, R$ 117.778.204,25

5 acertos

1.996 apostas ganhadoras, R$ 70.083,58

4 acertos

164.379 apostas ganhadoras, R$ 1.215,71

Detalhamento

CANAL ELETRONICO

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos



SALVADOR - BA

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos



BOM DESPACHO - MG

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos



REDENCAO - PA

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos



IPIRA - SC

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos