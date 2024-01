A Mega-Sena da Virada de 2023 movimentou a internet nas últimas horas do ano, neste domingo (31/12). O prêmio sorteado pelas Loterias da Caixa Econômica Federal foi o maior da história na modalidade, estimado em R$ 588 milhões.

No entanto, a possibilidade de ficar milionário é pequena frente a um número de milhões de jogadores que disputam o último concurso do ano. O que não impediu os internautas de reagirem com bom humor ao fato de não terem sido os vencedores da vez.

No X, rede social que ainda é conhecida pelo antigo nome de Twitter, os usuários colocaram entre os termos mais usados da noite a frase “acertei 3”. Ocorre que acertar apenas três números na Mega-Sena não premia o apostador, uma vez que os valores são distribuídos a partir de 4 acertos.

As seis dezenas sorteadas da Mega-Sena da Virada, concurso de número 2670, foram: 21 - 24 - 33 - 41 - 48 - 56. A Caixa Econômica Federal ainda não divulgou os vencedores da aposta, lembrando que o prêmio não acumula, ou seja, se não houver acerto nos seis números, o prêmio vai para a próxima faixa.

Veja alguns memes



acertei 3 números da mega mas em 3 jogos diferentes quando eu ganho pic.twitter.com/mYKEFptqoG — Dona Violência (@orathiago) December 31, 2023

ACERTEI 3 NÚMEROS DA MEGA, DEUS PQ NÃO ME QUIS MILIONÁRIA???????pic.twitter.com/jOLYfXwXCG — ingrid (@ingrimustdie) December 31, 2023

É… não sei vocês, mas eu vou ter que continuar trabalhando. Hahahaha. #megadavirada — ?veraldo Marques (@everaldomarques) December 31, 2023

Incrível como apenas seis números conseguiram acabar com todos os meus planos para 2024#megadavirada pic.twitter.com/vXHh2CXhI2 — Neves ? (@cfn_opinandotv) December 31, 2023