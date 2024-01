Um homem, de 27 anos, foi preso suspeito de entrar em uma igreja no bairro Jardim Teresópolis, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, e atirar contra fiéis na noite desse domingo (31/12).

Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito chegou a atirar três vezes durante um culto de ano novo e estava à procura de um homem que, supostamente, se envolveu em um relacionamento com a ex-namorada.

Pessoas que acompanhavam o culto conseguiram conter o suspeito e acionar a polícia. Um homem, de 24 anos, foi atingido no braço esquerdo e encaminhado para a UPA Jardim Teresópolis.

Em conversa com a polícia, a ex-namorada do suspeito contou que o homem a obrigou a ir na igreja e apontar com quem ela estaria tendo um caso. Ela ainda afirmou que não está em um relacionamento com o suspeito há um tempo.

O alvo dos disparos disse que apenas conversava com a ex-namorada do homem e que nunca se envolveu com a mulher.

O suspeito afirmou que adquiriu o revólver usado no crime por R$ 10 mil, mas não contou de quem comprou a arma. O homem teve ferimentos no rosto quando foi contido pelos fiéis e precisou de atendimento na UPA Jardim Teresópolis.

O caso foi encaminhado para a Polícia Civil, que vai investigar o caso.