O primeiro dia do ano em Belo Horizonte será de pancadas de chuva a qualquer hora e trovoadas. Segundo a Defesa Civil, a segunda-feira (1º/1) será de céu nublado a encoberto.

A temperatura mínima registrada na capital foi de 17ºC e a máxima estimada é de 23ºC. A umidade relativa mínima do ar fica em torno de 80% à tarde.

Amanhã, o céu fica encoberto durante todo o dia, com possibilidade de chuviscos na parte da noite. A temperatura fica entre 17ºC e 25°C.

A quarta-feira (3/1) será de muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura máxima estimada é de 25°C e a mínima é de 17ºC.

Na quinta-feira (4/1), a temperatura sobe, com máxima estimada de 27ºC e mínima de 18°C. O céu será de muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

A sexta-feira (5/1) será de céu encoberto com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura fica entre 25ºC e 19°C.

Dia 1º em Minas

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as condições de instabilidade atmosférica persistem sobre o Brasil Central, por causa da presença de uma massa de ar quente, úmida e instável condição típica desta época de verão.

Assim, pancadas de chuva de intensidade moderada a forte são previstas sobre o Oeste, Norte e Noroeste do estado de Minas Gerais. Nos primeiros dias do ano de 2024, há previsão de chuva com volume significativo, especialmente, no Norte, Noroeste e Centro do estado.

O céu fica encoberto com pancadas de chuva, por vezes fortes, e trovoadas isoladas no Noroeste, Central Mineira, Oeste, Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Norte, Rio Doce, Mucuri e Jequitinhonha. Nas demais regiões de Minas, céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.