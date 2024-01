Na Vila do Índio caminhão da PBH recolhe os objetos perdidos pela enchente, como móveis, roupas e estofados que ficaram perdidos com a lama

Depois da chuva que invadiu casas na Vila do Índio, na Região de Venda Nova, em Belo Horizonte, a prefeitura avalia a necessidade de retirada das famílias do local. Até o momento, segundo a administração municipal, não há nenhum desalojado.

Em coletiva de imprensa, realizada na manhã desta quarta-feira (24/1), o prefeito de BH, Fuad Noman (PSD), reconheceu a área como uma das mais problemáticas. “Principalmente, em função da queda de passarelas. É uma obra em que já se está trabalhando”, disse.

O temporal causou alagamentos em ruas e avenidas, invadiu casas e deixou um rastro de destruição na região. Cerca de duas mil pessoas moram no local. “O pessoal da Urbel já está lá para encontrar uma solução e para tirar as pessoas, se esse for o caso”, afirmou.

Venda Nova foi uma das regiões mais atingidas pela chuva que, só nas últimas horas, bateu quase 20% do volume esperado para a região em todo mês de janeiro. O acumulado na regional foi de 60,4 milímetros, o que corresponde a 18,3% do previsto para o mês, cuja média é de 330,9 mm.

O balanço da prefeitura, no entanto, é de que as obras de contenção de enchentes e encostas foram cruciais pra “evitar o pior”. “A cidade acabou respondendo adequadamente, não tivemos nenhuma vítima. Nenhum rio transbordou. As obras que a prefeitura vem fazendo estão respondendo positivamente”, afirmou Fuad.