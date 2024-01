O subsecretário de Proteção e Defesa Civil de Belo Horizonte, Waldir Figueiredo, disse, em entrevista coletiva, na manhã desta quarta-feira (24/1), que o órgão não previu o volume de chuva que atingiu Belo Horizonte, na noite dessa terça-feira (23), e culpou as mudança climáticas pela “grande quantidade de água”.

A chuva alcançou, em média, 62 milímetros (mm), quase duas vezes o previsto pela Defesa Civil, que inicialmente estipulou 40mm. “Os modelos matemáticos não previam esse volume de chuva. O que nós percebemos é que os fenômenos climáticos se desenvolvem de uma maneira muito abrupta, muito rápida”, afirmou.

Em algumas regionais, como a Oeste, o volume ultrapassou 90mm, chegando a 27,7% do esperado para todo o mês de janeiro, entre as 19h de terça-feira e as 7h desta quarta. Na Pampulha, o acumulado bateu 79,4 mm, o que equivale a 24% da média climatológica do mês.

Nesta manhã, o prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD) se reuniu com representantes da Urbel, SLU e Defesa Civil para debater os próximos passos. Ele avalia que as obras de contenção de enchentes e deslizamentos de encostas contribuíram para “evitar o pior”. “Não tivemos nenhuma vítima. Se a chuva tivesse acontecido em anos anteriores, o desastre seria muito pior”, afirma.

Nas contas da Defesa Civil foram sete pontos de alagamentos. Os mais graves concentrados nas regionais Oeste, Pampulha e Venda Nova, onde o órgão instalou postos de comando para auxiliar a população.

<scr…