As fortes chuvas que atingiram Belo Horizonte na noite de terça-feira (23/1) ainda deixam consequências na manhã de hoje (24/1). De acordo com a Cemig, bairros das regiões Centro-Sul, Nordeste, Pampulha e Venda Nova continuam com registros de falta de energia mesmo com as ações de reparação realizadas pela companhia durante a madrugada.

Além de bairros da capital, a forte tempestade também atingiu e deixou sem energia cidades da Região Metropolitana de Belo Horizonte, principalmente Nova Lima.

Até o momento, a região Centro-Sul é a que mais apresenta áreas com falta de energia. Os bairros Sion, Anchieta e Lourdes são os mais afetados, mas apenas em alguns trechos. As outras regiões apresentam registros de forma pulverizada, sem grandes blocos.

Segundo a Cemig, a principal causa dos desligamentos foram as descargas atmosféricas, as chuvas e a ventania, que atingiu a velocidade de 86km/h. Devido à força do vento, foram registradas quedas de árvores de grande porte, bem como objetos lançados em direção à rede elétrica, como partes de telhados e galhos, que provocaram quebra de postes, curtos-circuitos e rompimentos de cabos – serviços estes que apresentam maior risco à população e estão sendo priorizados.

As equipes da companhia ainda trabalham para o restabelecimento do serviço de energia durante todo o dia. A Cemig informou que contará com reforço de centenas de profissionais, dentre os quais estão engenheiros, técnicos e eletricistas.

A previsão é de que a energia volte de forma gradativa durante o dia.