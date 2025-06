Contagem: jovem que misturou sal em cocaína para vender é morto a tiros

Um jovem de 18 anos foi encontrado morto em uma área de descarte de entulho no bairro Retiro, em Contagem (MG), Região Metropolitana de Belo Horizonte, na tarde desta terça-feira (24/6). Segundo a Polícia Militar, a vítima estava envolvida no tráfico de drogas e adicionou sal à cocaína que vendia, o que pode ter motivado o crime.

De acordo com o boletim de ocorrência, o corpo foi encontrado às 16h30 em uma ribanceira de difícil acesso, na Rua Retiro dos Padres. Por causa das condições do terreno, o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado para ajudar na remoção do corpo.

Segundo a perícia, a vítima foi atingida por tiros na perna, abdômen, pescoço, glúteo e cabeça. O jovem foi identificado por moradores que afirmaram que ele era conhecido no tráfico de drogas das ruas VL 30, VL 26 e Beira Campo, no bairro Nova Contagem.

À polícia, a companheira do rapaz contou que o conheceu há pouco mais de duas semanas, em uma festa. Segundo ela, por volta de meio-dia, ele chegou em casa agitado, perguntando por uma sacola branca. Ele encontrou o objeto e saiu logo em seguida, ainda alterado.

Conforme vizinhos, o jovem entrou em um carro e saiu do local. As características do veículo não foram repassadas.

Nenhuma sacola foi encontrada na área próxima ao corpo.

A companheira também afirmou à polícia que acreditava que o crime tivesse relação com o tráfico. Isto porque a vítima "perdeu" uma quantidade de cocaína, e, para tentar compensar o prejuízo nas vendas, misturou sal à substância. Segundo a companheira, a insatisfação de compradores pode ter motivado o assassinato, mas ela não soube identificar quem pode ter cometido o crime.

Outra testemunha, amiga da companheira da vítima, também foi ouvida. Ela relatou que estava na casa ajudando com tarefas domésticas no momento em que a vítima chegou procurando a sacola.

Cerca de uma hora depois, o companheiro dela, amigo da vítima, pediu que as amigas deixassem o local, sem explicar o motivo. A polícia procurou o amigo na casa dele, mas o homem não foi encontrado.

A mãe da vítima disse ter sido informada da morte pela companheira do filho, mas não soube dar mais detalhes. Conforme os registros, a ex-namorada, com quem o rapaz manteve um relacionamento de quatro anos encerrado há três semanas, afirmou que soube da morte por volta das 17h e também desconhecia autoria e motivação.

Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, a equipe policial tentou obter novas informações com os moradores da região, mas eles temeram represália e preferiram não declarar nada. Nenhuma câmera de segurança foi encontrada para ajudar na explicação da dinâmica do crime.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Contagem. As investigações seguem com a Polícia Civil.