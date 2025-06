Jovem de 25 anos é morto em Contagem e colega fica ferido

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Mais um crime é atribuído à guerra do tráfico, de drogas, em Contagem. Vitor Alves Cimini, de 25 anos, foi morto na noite dessa quinta-feira (19/6) por dois homens que estavam em uma motocicleta e fugiram logo depois dos disparos. Um amigo da vítima, de 24 anos, ficou ferido e está internado no Hospital Municipal de Contagem.

O crime ocorreu no Bairro Jardim Laguna. De acordo com a PM, Vitor e o amigo caminhavam, quando foram surpreendidos pela chegada da motocicleta. O piloto da moto parou ao lado deles com a arma em punho e atirou.

Ainda segundo informações da PM, o autor do disparo teria sido identificado como M. S. R., de 25 anos. O segundo atirador ainda não foi identificado. Ambos estão foragidos.

O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios de Contagem. O corpo foi encaminhado para o IML.