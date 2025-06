Corpo de homem baleado é encontrado em córrego de Betim

O corpo de um homem com tiros na cabeça foi encontrado em um córrego no Bairro Serra Negra, em Betim (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, nessa terça-feira (17/6). Ele ainda não foi identificado e, segundo a Polícia Militar (PM), aparenta ter a idade de 30 anos.

Conforme o boletim de ocorrência da PM, foi acionada às 12h20 depois que a vítima foi avistada nas águas, com sinais de violência. O corpo estava na altura da ponte da Rodovia Serra Negra, região que liga Betim ao Bairro Icaivera, na divisa do município com Contagem.

Os bombeiros retiraram o corpo do leito do córrego e uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) confirmou a morte.

Segundo a perícia, o homem tinha perfurações de arma de fogo na região da cabeça, mas não foi possível precisar a quantidade. No local, foram encontradas sete cápsulas de 9 milímetros, recolhidas para análise.

A vítima não portava documentos. De acordo com o registro policial, ele vestia uma jaqueta preta, bermuda jeans e tinha tatuagens de carpa na perna direita e um coração com asas na perna esquerda.

Nenhuma testemunha ou suspeito foi identificado. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML), onde passará por exames de identificação. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.