Grande BH: homem é morto a tiros em praça de Juatuba

Um homem de 32 anos foi morto a tiros na tarde deste sábado (14/6), na Praça Governador Bias Fortes, no Bairro Cidade Satélite, em Juatuba, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

De acordo com a Polícia Militar, a corporação foi acionada por volta das 13h para atender a uma ocorrência na Avenida Juscelino Kubitschek. No local, os militares encontraram a vítima caída ao chão, com sangramento intenso e já sem vida.

Testemunhas informaram que o homem corria pela avenida quando foi perseguido por uma motocicleta com dois ocupantes. O garupa efetuou diversos disparos em direção à vítima, que tentou escapar correndo em direção contrária, subindo a praça.

Mesmo assim, os atiradores continuaram a sequência de tiros e fugiram em seguida pela Avenida Juscelino Kubitschek, sentido MG-050.

No local, a perícia identificou ao menos quatro perfurações provocadas por munição de calibre 9mm. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Betim.

A ocorrência foi registrada na delegacia de Juatuba. Até o momento, ninguém foi preso e não há suspeitos identificados.