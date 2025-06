Show de Gilberto Gil altera o trânsito na região da Pampulha; confira

O entorno do Mineirão, na Pampulha, terá operação especial de trânsito por causa do show de Gilberto Gil, que será realizado na noite deste sábado (14/6). A expectativa é de que cerca de 55 mil pessoas compareçam ao evento. Quem for ao estádio deve ficar atento aos locais definidos para estacionamento e para embarque e desembarque por aplicativos de transporte — haverá também uma linha especial de ônibus para atender o público do show.

A apresentação de Gil em Belo Horizonte está marcada para começar às 20h, mas os portões do estádio serão abertos às 17h, permitindo o acesso do público aos setores desde esse horário (confira os detalhes abaixo).

Segundo a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), agentes da BHTrans, da Guarda Municipal e da Polícia Militar atuarão em conjunto para monitorar o trânsito na região, fiscalizar as áreas reservadas para o evento e orientar motoristas e pedestres.

Para quem for ao Mineirão por meio de veículos de aplicativo ou carona, o embarque e desembarque deverão ser feitos na Avenida Antônio Abrahão Caram, entre as alamedas das Coqueiros e das Princesas.

Para vans e ônibus fretados, há dois locais de estacionamento: na Avenida Antônio Abrahão Caram, entre a Avenida Rei Pelé e a Rua Prof. Amílcar Viana Martins; e na Avenida Chaffir Ferreira, entre a Alameda das Palmeiras e a Avenida Otacílio Negrão de Lima.

Quem preferir utilizar táxis deve seguir para um dos três pontos determinados: na Avenida Cel. Oscar Paschoal (pista interna), em frente ao G2 Hall Principal; na Avenida Antônio Abrahão Caram (pista externa), entre a Alameda das Palmeiras e a Avenida Cel. Oscar Paschoal; ou na Avenida Rei Pelé, no canteiro central, entre o estacionamento G1 e a Avenida Antônio Abrahão Caram.

Transporte público

Na saída do show, além das linhas de ônibus que atendem normalmente o entorno do Mineirão (64, 67, 5106, 5401, 503, 504, 506, 5102, S53, S54, S55 e S56), haverá operação da linha especial 55 (Mineirão/Savassi via Centro).

O ponto de embarque da linha será na Avenida Rei Pelé, em frente à saída Norte do Mineirão, na esquina com a Avenida Abraão Caram. As viagens terão intervalos de 15 minutos a partir das 22h30, conforme a demanda.

A linha seguirá pela pista exclusiva do MOVE na Avenida Antônio Carlos até o Centro. Serão três pontos de desembarque: na Estação UFMG, na Avenida Amazonas (em frente à Praça Sete) e na Avenida Cristóvão Colombo, entre a Rua Alagoas e a Avenida Getúlio Vargas (próximo à Praça da Savassi).

O pagamento da passagem poderá ser feito com o Cartão BHBUS, pelo celular (utilizando o QR Code do aplicativo BHBUS+) ou em dinheiro. Para reforçar o transporte público, as estações do MOVE UFMG e Mineirão ficarão abertas até 1h da manhã de domingo (15).