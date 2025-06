Ladrão de Hilux preso depois de perseguição cinematográfica em BH

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Cenas cinematográficas, protagonizadas por um jovem de 19 anos que roubou uma Hilux, mobilizou a Polícia Militar na sexta-feira (13). Na tentativa de fuga, ele bateu o carro várias vezes, causando acidentes e colocando vidas em risco ao realizar manobras perigosas.

O fato ocorreu na noite desta sexta-feira (13/6), no Anel Rodoviário. O carro tinha sido roubado na véspera, no Bairro Jardim Canadá, em Nova Lima (MG).

Desde que o roubo ocorreu, um alerta foi emitido pela Polícia Militar. Na noite de sexta-feira, o veículo foi avistado e teve início uma perseguição. Na viatura PM, a sargento Graziele Gomide, da Polícia Militar Rodoviária (PMRv).

“'Logo que essa Hilux passou pela nossa viatura e a gente começou o contato visual com ela, já ligamos a sirene e giroflex e começamos a dar ordem de parada. A gente viu que a Hilux começou a fugir e, mais à frente, jogou o veículo para cima dos militares”, conta ela.

Assim, o ladrão conseguiu escapar, pela primeira vez, seguindo em direção ao Bairro Betânia, na Região Oeste de BH. Teve início, a seguir, uma série de acidentes. Primeiro, derrubou uma motocicleta. Em seguida, bateu num caminhão.

Veio, então, o terceiro e último acidente, ao bater numa árvore. Foi quando a fuga terminou. O jovem saiu do carro e tentou fugir a pé, mas foi perseguido e capturado e preso.

O carro, segundo os militares, estava com uma placa clonada. O homem preso é reincidente nesse tipo de crime, pois há um vez, tinha sido preso, também com uma Hilux roubada e com a placa adulterada.

