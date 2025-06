Acidente com morte de motorista e carreta tombada tem duas versões

Um homem de 37 anos morreu na tarde desta quinta-feira (5/6) após se envolver em um acidente com uma carreta na MG-133, entre as cidades de Piau e Tabuleiro, na Zona da Mata de Minas Gerais.

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) informou que a carreta havia saído de Ponte Nova (MG) com destino ao Porto de Santos (SP) e transportava, em contêineres, uma carga de porcos abatidos.

Em uma das versões, o motorista do veículo de carga, de 46 anos, alegou à PMRv que o carro invadiu a contramão, momento em que tentou desviar e tombou.

O Corpo de Bombeiros, no entanto, informou que a carreta tombou primeiro ao fazer uma curva. Com isso, o carro que seguia no sentido oposto tentou desviar, mas saiu da rodovia e capotou.

Motorista da carreta sofreu escoriações e apresentava estado de choque CBMMG

O motorista do carro foi arremessado para fora do veículo. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e confirmou a morte ainda no local. "Não se sabe qual era o destino do motorista do carro. Aparentemente, ele é do estado de São Paulo. Não foi encontrado nenhum conhecido", pontuou a polícia rodoviária.

“O motorista da carreta sofreu escoriações e apresentava estado de choque. Ele foi atendido pelo Samu e conduzido para atendimento médico”, informou o Corpo de Bombeiros.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Como de praxe, a Polícia Civil esteve no local e liberou o corpo após concluir o trabalho preliminar de perícia. A Polícia Militar também compareceu para registro de ocorrência.