Mulher desaparece em bairro de BH após sair com ex-companheiro

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) investiga o desaparecimento de Ivanda Aparecida Viana, de 57 anos, vista pela última vez no domingo (1º/6). Ela mora no Bairro São Cristóvão, na Região Nordeste de Belo Horizonte, e teria saído de casa acompanhada do ex-namorado.

Segundo a PCMG, um inquérito foi instaurado pela Divisão de Referência à Pessoa Desaparecida (DRPD), e a corporação segue investigando para localizar a mulher.

Nas redes sociais, amigos e familiares divulgaram que Ivanda foi vista pela última vez na região da Avenida Antônio Carlos, próximo ao conjunto IAPI.

A DRPD iniciou as investigações no mesmo dia do desaparecimento de Ivana, quando a família procurou a unidade policial. Foram realizadas ações como: registro da ocorrência do desaparecimento, alerta nos sistemas de Segurança Pública (PCMG, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros), cartaz de desaparecimento e extensa pesquisa em hospitais e centros de saúde para averiguar possível internação da ausente.

Além disso, a polícia disponibilizou atendimento psicológico à família para dar suporte neste momento de angústia.

A PCMG solicita à população que, caso identifique a mulher, informe gratuitamente pelo número 0800 2828 197. A identidade e quaisquer outros dados do informante são preservados.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

"A Polícia Civil de Minas Gerais reforça ainda que todos os investigadores e delegados seguem empenhados na resolução do desaparecimento de Ivanda. O caso segue sob sigilo para que não prejudique as investigações", diz em nota.