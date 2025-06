BH: ponte no Vale do Jatobá é inaugurada

A obra de implantação da ponte sobre o córrego Jatobá, no Bairro Vale do Jatobá, no Barreiro, em BH, foi concluída. A estrutura liga as avenidas Aydeé Abras Homssi e Senador Levindo Coelho.

Além da ponte, uma promessa de 13 anos atrás, os trabalhos contemplaram intervenções no sistema de drenagem das águas pluviais, melhorias na rede interceptora de esgoto e urbanização do entorno. A inauguração oficial foi feita nesta quinta-feira (5/6) pelo prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião (União Brasil).

O trabalho ainda contemplou a instalação de postes por parte da Concessionária de Iluminação Pública de Belo Horizonte (BHIP). A obra foi feita por meio do Orçamento Participativo (OP).

De acordo com o prefeito, as melhorias vão permitir o deslocamento mais rápido dos moradores e a integração entre o bairro e a área comercial da Avenida Senador Levindo Coelho.

Moradora do Conjunto Jatobá 4, Maria Luzia das Graças Santos comemorou a conclusão da ponte. "Agora, as pessoas vêm fazer compras e subirão (a ponte) tranquilamente. Mas, em época de chuva, ainda vamos ter problema, porque aqui a enxurrada desce muito forte", comentou.

Além disso, Maria Luzia conta que a ponte vai desafogar o trânsito e evitar que os veículos deem a volta pelo bairro para chegar ao comércio. "Ao lado da ponte, também existe um pátio do Detran. Antes, os carros passavam pela rua de cima. Agora podem apenas descer. O fluxo da porta das escolas e da Igreja também vai melhorar", acredita ela. Além do Conjunto, os bairros Independência e Mangueiras serão beneficiados.

Orçamento Participativo

O Orçamento Participativo (OP) é um processo que permite que a população participe na definição da prioridade para o investimento público, especialmente serviços de infraestrutura. Ele garante a destinação de recursos para projetos escolhidos pelas comunidades.

"São muitas as obras do OP que ainda estão engavetadas na prefeitura. Às vezes são obras simples, mas que resolvem a vida de muita gente que precisava passar por aqui e não podia", disse Damião durante a entrega oficial da ponte.

Segundo ele, o ex-prefeito Fuad Noman deu início ao "desengavetamento" de obras e criou o OP voltado à vilas e favelas. "Esses lugares, às vezes, são pequenas partes de um bairro grande, e quando concorrem com uma obra maior, acabam perdendo. Neste ano, vamos contemplar aqueles que ganham o orçamento e tentar ajudar os demais", afirmou o chefe do Executivo municipal.

No Vale do Jatobá, foram investidos R$ 4,8 milhões na obra, supervisionada pela Superintendência de Desenvolvimento da Capital (Sudecap).

Mais obras na região

Em abril de 2021, também na região do Vale do Jatobá, o aumento da captação de água pluvial e a adequação viária do entorno da primeira bacia foram concluídos. Foi realizado o alargamento de trecho da Avenida Senador Levindo Coelho, entre as ruas Principal e Eduardo Cândido dos Reis – 10 metros de largura e adequações nos passeios em 1,5 metro –, além da execução de microdrenagem nas ruas Maria da Silva Gomes, Paulo de Oliveira Santos e na Avenida Senador Levindo Coelho. Uma travessia exclusiva de pedestre sobre a bacia do Jatobá, em estrutura metálica, foi implantada na Rua Newton Bonifácio Costa, no Tirol.

Em 2022, no Bairro Olaria, foi concluída uma ponte mista, de vigas metálicas e laje de concreto, com cerca de 15 metros de extensão para passagem de veículos e pedestres na Rua Primordial. Mais recentemente, no fim de 2023, a etapa de urbanização e paisagismo da implantação da segunda bacia no córrego Olaria entregou à comunidade uma pista de caminhada no entorno da bacia com aproximadamente 1,2 mil metros de extensão, juntamente com a instalação de iluminação com lâmpadas de LED.

