BH: saiba onde se vacinar contra a gripe neste fim de semana

Buscando ampliar a cobertura vacinal contra a gripe em Belo Horizonte, a prefeitura da capital vai ofertar as doses em diversos pontos neste sábado (7/6) e domingo (8/6). As pessoas a partir de seis meses de idade podem se vacinar em locais como mercados e shoppings.

Para receber os imunizantes basta apresentar um documento de identificação com foto, CPF e cartão de vacinação. Os imunizantes disponibilizados pela rede SUS-BH são gratuitos e trivalentes, ou seja, protegem contra os vírus da influenza A (H1N1 e H3N2) e influenza B.

Vale lembrar que, Belo Horizonte viveu, em maio, o mês mais crítico do ano — até então — no atendimento a pacientes com doenças respiratórias. A cidade registrou um salto de 41,4% nas internações hospitalares em apenas 15 dias, saindo de 625 para 884 registros, segundo dados do Painel de Doenças Respiratórias da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG).

A pressão sobre o sistema de saúde da capital atingiu um dos pontos mais altos da atual temporada de circulação viral, com mais de 107 mil atendimentos realizados nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e centros de saúde.

Confira os locais e os horários para se vacinar



Sábado (7/6)

Barreiro

Local: Via Shopping

Endereço: Av. Afonso Vaz de Melo, 640 - Barreiro (2º piso, próximo às Lojas Americanas)

Horário: 10h às 17h



Centro-Sul

Local: Shopping Cidade

Endereço: Rua dos Tupis, 337 - Centro (Piso GG05, ao lado do Madero)

Horário: 9h às 17h



Nordeste

Local: Minas Shopping

Endereço: Av. Cristiano Machado, 4.000 - União (Piso 2, em frente ao Cineart)

Horário: 9h às 17h



Noroeste

Local: Shopping Del Rey

Endereço: Av. Presidente Carlos Luz, 3.001 - Caiçara (Piso 2, próximo à Droga Raia)

Horário: 10h às 17h



Norte

Local: Ônix Mall

Endereço: Av. Waldomiro Lobo, 55 - Guarani

Horário: 9h às 17h



Oeste

Local: ?Central Park

Endereço: Rua Úrsula Paulino, 1.321 - Betânia (Praça de Alimentação)

Horário: 9h às 17h



Venda Nova

Local: Shopping Estação BH

Endereço: Av. Cristiano Machado, 11.833 - Vila Clóris (1º piso, entre Araújo e Cacau Show)

Horário: 10h às 17h30



Leste

Local: Mercado Distrital de Santa Tereza

Endereço: Rua São Gotardo, 273 - Santa Tereza

Horário: 10h às 17h

Domingo (8/5)



Nordeste

Local: Minas Shopping

Endereço: Av. Cristiano Machado, 4.000 - União (Piso 2, em frente ao Cineart)

Horário: 12h às 18h





As doses também seguem disponíveis nos 153 centros de saúde da capital, no Serviço de Atenção à Saúde do Viajante e em postos extras. Os endereços e horários de funcionamento desses locais podem ser consultados no portal da prefeitura da capital mineira.

Cobertura Vacinal

A iniciativa, segundo a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), é mais uma estratégia para aumentar a cobertura vacinal e a proteção da população contra os casos mais graves da doença. Os dados mais recentes da prefeitura, indicam que já foram aplicadas mais de 728 mil doses da vacina contra a gripe.

Desse total, cerca de 328 mil foram administradas nos grupos definidos pelo Ministério da Saúde para o cálculo da cobertura vacinal: crianças de seis meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias (34%), idosos com 60 anos ou mais (56,6%) e gestantes (24,7%). Belo Horizonte alcançou 51,2% de cobertura, sendo que a meta é de 90%.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice