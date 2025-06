PM prende suspeitos de tráfico em quatro cidades mineiras

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Nas últimas 24 horas, a Polícia Militar (PMMG) intensificou o combate ao tráfico de drogas, realizando quatro prisões de suspeitos em cidades do Vale do Aço, em Minas Gerais: Belo Oriente, Ipatinga, Abre Campo e Espera Feliz.

Em Belo Oriente, um homem de 60 anos foi preso em flagrante, na noite dessa quarta-feira (4/6), no distrito de São Sebastião de Braúna.

A prisão aconteceu após denúncia anônima recebida pela PM. Segundo informações da 45ª Companhia do 14º Batalhão da PM, a equipe realizava patrulhamento quando recebeu denúncia sobre atividade de tráfico em um bar localizado na Rua São Paulo.

O autor, proprietário do bar, foi flagrado em posse de entorpecentes. O homem acabou indicando aos policiais onde guardava o material.

A busca resultou na apreensão de nove papelotes de cocaína, R$ 148, um aparelho celular e duas máquinas de cartão de crédito. O comerciante teve também apreendido seu veículo, um Gol verde.

Também no local foram recolhidos materiais utilizados no preparo e embalagem das drogas. O homem foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Ipatinga.

Jovem de 19 anos

Em Ipatinga, a PM prendeu um jovem, de 19 anos, com 80 pinos de cocaína. Novamente, a prisão aconteceu em decorrência de uma denúncia anônima, também na quarta-feira (4).

O flagrante aconteceu na Vila da Paz, no Bairro Cidade Nobre. Policiais da 138ª Companhia do 14º Batalhão encontraram o jovem com 80 pinos de cocaína, duas porções de maconha, uma de crack, além de duas balanças de precisão para dosagem das substâncias.

O caso ganhou contorno adicional quando os militares descobriram que um celular na posse do jovem havia sido furtado três anos atrás, em 2022. O aparelho será restituído ao dono original após os trâmites legais. Ele foi conduzido à delegacia.

Estradas

Na BR-262, próximo a Abre Campo, foi preso um homem de 20 anos. A abordagem aconteceu durante patrulhamento e visualização de movimentação suspeita no local.

Durante as diligências, foram apreendidos 60 pinos com cocaína, um pote, três porções e um papelote com sementes de maconha, uma balança de precisão, dois rádios comunicadores com carregadores, sacolas plásticas, embalagens, um caderno com anotações e um celular com a tela danificada. O autor e os materiais foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil.

Casal preso

Também no final da tarde de quarta-feira, um homem de 25 anos e uma mulher, de 23, foram presos por tráfico de drogas em uma residência no Centro de Espera Feliz. Com eles, foram apreendidas quatro barras e 15 buchas de maconha, uma balança de precisão, quatro celulares, R$ 50 e material para embalar os entorpecentes. Eles foram levados para a delegacia, junto com as drogas e equipamentos.

