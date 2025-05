Mulher é presa por tráfico de drogas durante blitz da PM no Norte de Minas

Uma mulher de 43 anos foi presa em flagrante por tráfico de drogas na noite de sábado (17), durante a Operação Cavalo de Aço da Polícia Militar, em Pirapora (MG), na Região Norte. A abordagem ocorreu por volta das 19h50 na Avenida Pio XII, no bairro Santos Dumont, durante fiscalização de rotina.

A suspeita dirigia um GM Vectra azul, com placas de São Paulo, quando foi parada pelos militares. De acordo com a Policia Militar (PMMG), um forte cheiro de maconha vindo do interior do carro levantou suspeitas. Nas buscas dentro do veículo, os policiais encontraram, no assoalho traseiro, uma sacola plástica com uma grande porção de substância esverdeada semelhante à droga.

Ao ser questionada, a mulher afirmou não saber da presença da maconha e disse que havia dado carona a dois homens na rodoviária de Montes Claros. Segundo ela, os passageiros teriam desembarcado em Pirapora e seguiriam para Várzea da Palma. No entanto, a condutora não apresentou nenhuma informação concreta que comprovasse essa versão.

Ela foi presa e levada ao Hospital Dr. Moisés Magalhães Freire para avaliação médica. O carro, que estava com o licenciamento vencido desde 2023, foi removido ao pátio credenciado do Detran. A droga e os demais materiais apreendidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil.