MG: jovem é preso com 13 barras de maconha em ônibus na BR-365

Um jovem de 19 anos foi preso transportando 13 barras de maconha em uma mochila de mão, em um ônibus intermunicipal. A abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF) aconteceu em Patos de Minas, no Alto Paranaíba. A droga seria levada para Pirapora, na Região Norte de Minas.

O caso registrado na madrugada desta terça-feira (8/4) aconteceu após abordagem da PRF a um ônibus na rodovia BR-365. Era uma fiscalização com foco no combate a crimes diversos. O veículo tinha partido de Uberlândia, no Triângulo Mineiro.

Em conversa com o passageiros, os policiais desconfiaram do suspeito porque ele não sabia fornecer dados básicos de sua viagem. Os agentes ainda notaram uma mochila com odor característico de maconha, acima da poltrona do jovem.

Ele nem tentou disfarçar quando perguntado sobre a mochila, confirmando que levava droga. O passageiro foi preso e encaminhado para a Polícia Civil de Patos de Minas.