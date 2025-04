BH: homem é roubado e esfaqueado em encontro marcado por aplicativo

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Um homem de 25 anos marcou um encontro com outro homem em um aplicativo e acabou sendo roubado e esfaqueado. O crime ocorreu no Bairro Dom Silvério, na região Nordeste de Belo Horizonte. Dois suspeitos, de 19 e 26 anos, foram presos.

A vítima, que foi encontrada por militares na Rua Amaraji, no Dom Silvério, contou que havia marcado um encontro pelo aplicativo de celular. Enquanto estavam juntos surgiu um terceiro homem com uma faca. Ele chegou por trás da vítima, anunciando o assalto. Ele reagiu, empurrando o criminnoso e começou a correr, quando foi esfaqueado. Antes de fugirem, os ladrões pegaram a carteira e pertences da vítima.

A vítima mostrou, no aplicativo de celular, uma foto do homem com quem tinha marcado o encontro e este foi preso em flagrante quando estava em seu quarto, numa casa. Em cima da cama estavam os pertences roubados. A vítima foi socorrida na UPA Norte.

