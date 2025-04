Homem é morto a tiros e facada dentro de casa no Barreiro, em BH

Um homem de 31 anos foi morto dentro de casa, na noite desse domingo (6/4), no Bairro Conjunto Jatobá, na região do Barreiro, em Belo Horizonte. Segundo informações da Polícia Militar, dois suspeitos invadiram o imóvel e atingiram a vítima com seis tiros e uma facada.

A Polícia Militar e a perícia foram acionadas por volta das 7h desta segunda-feira (7/4). Conforme apurações iniciais, o crime teria ocorrido por volta das 22h de domingo (6), quando dois suspeitos invadiram a casa da vítima e o mataram.

O homem estava sozinho na residência. O corpo foi encontrado sem sinais vitais, com marcas de disparos na cabeça, mão e barriga, além de uma facada no pescoço. O celular dele foi recolhido para perícia.

Segundo informações iniciais, o homem era envolvido com drogas e, frequentemente, em brigas. Na semana anterior ao crime, ele já havia sofrido um corte durante um confronto.

A Polícia Civil esteve no local para realizar a perícia e recolher vestígios que vão auxiliar nas investigações. A autoria e a motivação do crime ainda não foram identificadas.



*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice