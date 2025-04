Mãe é morta com criança em casa depois de chamar mulher de ‘corna’

Uma mulher, de 32 anos de idade, foi morta a tiros na porta de casa por se desentender com outra mulher e chamá-la de “corna”. O crime ocorreu no bairro Acaiaca, na Região Noroeste de Belo Horizonte, na madrugada desta quarta-feira (2/4). A vítima estava sozinha em casa com a filha de três anos.

A Polícia Militar foi acionada por vizinhos, que viram dois homens em uma moto atirando contra a vítima e depois fugindo. A mulher foi encontrada na entrada da casa, com três marcas de tiros na cabeça. A perícia confirmou a morte e encaminhou o corpo ao Instituto Médico-Legal (IML).

Os militares receberam informações de que a moto teria seguido em direção a um condomínio de prédios e encontraram o primeiro suspeito, de 20 anos. Conforme o boletim de ocorrência, o jovem estava nervoso, ao lado de uma moto, similar à vista pelas testemunhas.

Segundo a polícia, ele foi questionado sobre o que fazia e afirmou que tinha chegado sozinho em casa havia já um tempo, apesar de o o motor da moto ainda estar quente e as câmeras mostrarem que ele chegou no local com outra pessoa. O jovem vestia moletom, tal como visto pelos vizinhos no momento do crime.

Enquanto era abordado, o suspeito recebeu uma ligação de um homem e ficou ainda mais nervoso, de acordo com a polícia. Ele disse que se tratava de um colega que o esperava na portaria para conversar e recusou a chamada.

Ameaças

O ex-marido da vítima mora no mesmo condomínio e foi abordado pela guarnição. Ele contou que não tinha visto a mulher naquele dia, mas mostrou mensagens no celular em que a vítima afirmou ter sido ameaçada em casa pelo colega dele, de 34 anos, e pelo jovem de 20. Ele é o mesmo que havia ligado para o jovem durante a abordagem policial.

O colega também mora no mesmo condomínio e os policiais o procuraram na casa dele, mas foram recebidos apenas pela esposa. Segundo o boletim de ocorrência, a mulher contou aos policiais que ela e a vítima haviam tido um desentendimento e que a vítima a chamou de “corna” em uma conversa de aplicativo de mensagens.

O marido dela, então, pegou o celular da mulher e enviou um áudio à vítima, dizendo que iria “rasgar sua cara toda”, e a vítima respondeu que ele poderia ir. Segundo a esposa, o marido foi à casa da mulher ameaçá-la e retornou depois de alguns minutos.

Nesta cronologia, diz a polícia, a vítima enviou mensagem ao ex-marido contando da ameaça, ao mesmo tempo que enviou outra mensagem à esposa do homem. Segundo a polícia, ela questionou a mulher o porquê de ela não ter ido junto e se ela “sustentaria” a traição.

Depois disso, segundo a esposa, o marido saiu de casa e não retornou mais. Ela e o suspeito jovem não indicaram o possível paradeiro do suspeito.

Os celulares dos suspeitos e da esposa de um dos suspeitos foram apreendidos, enquanto o suspeito de 20 foi preso e encaminhado à Delegacia da Polícia Civil, que segue com o caso. Já a filha da vítima foi acolhida por familiares.