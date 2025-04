Suspeito de matar dois irmãos com canivete é preso no Sul de Minas

Um homem de 23 anos, suspeito da autoria de um duplo homicídio ocorrido no último mês de fevereiro, no Bairro Belo Horizonte, em Pouso Alegre, na região Sul do Estado, foi preso pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) no Bairro Saúde, no mesmo município. As vítimas são dois irmãos, de 27 e 31 anos, mortos a golpes de canivete.

Após a conclusão do inquérito, a equipe de investigações de homicídios em Pouso Alegre solicitou a prisão preventiva do suspeito. De acordo com a PCMG, inicialmente, durante o depoimento, o suspeito alegou ter agido em legítima defesa, mas acabou confessando o crime, já que laudos periciais e outras provas reunidas na investigação descartaram essa versão.

As investigações indicaram que o duplo homicídio foi motivado por um desentendimento entre o suspeito e uma das vítimas. Após os procedimentos de polícia judiciária, o homem foi encaminhado ao sistema prisional e está à disposição da Justiça.

