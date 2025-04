Um homem de 48 anos, que usava tornozeleira eletrônica, foi preso suspeito de furtar a Igreja Matriz Santo Antônio, em Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais. Segundo a Polícia Militar (PMMG), o crime ocorreu durante a madrugada dessa segunda-feira (31/3), quando o suspeito invadiu a casa paroquial e levou diversos objetos.

O pároco da igreja acionou a PM ao perceber o furto. Ele relatou que foram levados um tanquinho de lavar roupas, roupa de cama e um carrinho de mão. Com a ajuda do sistema de videomonitoramento, os militares identificaram o suspeito, que, no momento do crime, vestia uma calça preta e uma camisa vermelha com detalhes brancos.

A polícia conseguiu rastrear o homem por meio da tornozeleira eletrônica que ele utilizava. Durante a abordagem, os militares recuperaram o tanquinho e a roupa de cama, mas o carrinho de mão não foi localizado.

O suspeito foi preso e encaminhado para a delegacia da Polícia Civil (PCMG), onde foram tomadas as providências cabíveis. A investigação segue para apurar se ele tem envolvimento em outros crimes na região.