A Polícia Civil (PCMG) tenta descobrir quem são as cinco pessoas que deixaram uma vítima de espancamento em um carrinho de mão de frente à Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) Seringueiras, no Bairro São Jorge, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, nessa quinta-feira (9/5). O homem morreu cerca de meia hora depois, mesmo após socorro na unidade de saúde.

Ele teria sido espancado por causa de algum tipo de dívida de drogas. O homem tem 32 anos e é usuário de drogas, o que determinou a linha principal de investigação.

A Polícia Militar (PM) foi chamada na UBSF, após a vítima ser deixada na Praça Maria Preta, de frente à unidade de saúde.

Leia também: Onda de calor atinge Minas Gerais até terça-feira (14/5)



Câmeras de segurança podem ajudar na identificação dos homens, que podem estar diretamente envolvidos com o espancamento.