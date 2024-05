A Praça do Papa, no bairro Mangabeiras, é um dos principais cartões postais de Belo Horizonte

O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, publicou em uma rede social que a prefeitura (PBH) pretende acionar a Justiça contra um influenciador digital, que teria promovido um evento que resultou em depredações na Praça do Papa, no Bairro Mangabeiras, na Região Centro-Sul.

Nesta semana, um influenciador teria deixado uma chave de moto na praça e alegou que, quem a encontrasse, ficaria com o automóvel. Várias pessoas foram ao local em busca do "prêmio".

Em sua conta no X (antigo Twitter), Fuad publicou, na tarde dessa sexta-feira (10/5), que tomou conhecimento "de que um influenciador digital, de maneira irresponsável, promoveu um evento que terminou com depredações na Praça do Papa. A prefeitura já está acionando o MPMG e tomando as medidas judiciais cabíveis para penalizar os responsáveis",

O prefeito também disse que "a prefeitura está trabalhando intensamente e investindo recursos para requalificar praças e devolver esses espaços de lazer ainda melhores para os belo-horizontinos". Por fim, Fuad disse que a prefeitura não vai mais tolerar que os espaços públicos da cidade "sejam alvos de atitudes criminosas como essas".

