Mais uma ação de ampliação da vacinação contra a gripe foi realizada em Belo Horizonte. Agora, as vacinas também serão aplicadas nas escolas municipais da capital. A ação começou nesta semana com a aplicação do imunizante em alunos e professores das Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEI) das Regiões Noroeste e Venda Nova. Segundo a Secretaria de Saúde de Belo Horizonte, a previsão é que 145 EMEIs contem com a ampliação.

A medida vem em meio aos baixos índices de imunização contra a influenza. Entre as crianças de 6 meses a 5 anos, público-alvo da campanha nas EMEIs, a cobertura vacinal ficou em apenas 27%.





Nesta sexta-feira (10/5), os professores e alunos da Escola Municipal de Educação Infantil Cornélio Vaz de Melo de Belo Horizonte foram um dos primeiros que tiveram a oportunidade de se vacinarem contra o vírus causador da gripe em suas próprias salas de aula. A ação contou com a presença dos secretários de Saúde, Danilo Borges, e de Educação, Bruno Barral.





Na ocasião, o Secretário de Educação ressaltou a importância da vacinação nas escolas “A vacinação é um ato de amor, né? E é importantíssimo que a escola cumpra seu papel para a sociedade. Esse ato nas escolas é uma forma de nós entregarmos para a comunidade a oportunidade e o acesso a esse ato de amor que é a vacinação.”, ressalta.





Bruno Barral explicou ainda que é na infância que começa o incentivo pela vacinação. “Como mencionado pelo Danilo, nosso secretário de saúde, é nesse momento que a gente começa, desde a infância, o cuidado. Assim como os idosos, as crianças também são uma faixa etária que tem que ter um cuidado maior e a vacinação não deixa de ser algo que faça com que as pessoas previnem as doenças, né?”, acrescenta o secretário.

Os secretários de Saúde, Danilo Borges, e de Educação, Bruno Barral, visitam nesta sexta-feira (10), às 9h, a EMEI Cornélio Vaz de Melo, onde começa a ser aplicada a vacina da gripe nos alunos e trabalhadores da rede municipal de ensino Gladyston Rodrigues / EM. / D.A Press





Uma das professoras da EMEI Cornélio Vaz de Melo, Elivânia Ferreira de Morais, de 41 anos, foi uma das pessoas que recebeu a vacina nesta sexta-feira. A pedagoga, que tem muito orgulho em se vacinar, ficou muito feliz com a ampliação das vacinas para as escolas. “É muito importante porque, além de prevenir contra as doenças, você protege a população em geral quando você se vacina. Eu vacino, meu filho vacina, minha família toda vacina“, compartilha.





Segundo Elivânia, a ação torna a vacinação mais acessível. “É importante porque, muitas vezes, a família não consegue levar a criança ao centro de saúde, e à criança, estando na escola, é mais fácil a vacinação. Então eu acho que é importante o centro de saúde vir na escola e fazer esse trabalho para as crianças”, completa.





Manuela Saghayer Jesus, de 5 anos, foi uma das crianças a ser imunizada. Ela recebeu a vacina de mãos dadas com o Zé Gotinha. Após receber a dose, que ela caracterizou como “uma formiguinha picando”, a estudante expressou sua alegria em receber o imunizante contra a gripe. “Foi uma sensação legal”, ressalta.

Para a próxima semana, está previsto o início da imunização nas Escolas Municipais de Educação Infantil das regionais Norte e Centro-Sul. A previsão é que a imunização chegue a todos os 145 EMEIs presentes na capital.

Baixos índices de vacinação





A vacina trivalente é utilizada pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para proteger a população contra a influenza e protege contra as cepas H1N1, H3N2 e tipo B. A campanha é anual, e, até o momento, 350 mil doses de vacina foram aplicadas neste ano.

“Temos mais de 40 dias de campanha, e a procura ainda está baixa. A prefeitura segue ampliando os locais de vacinação exatamente para garantir e facilitar o acesso da população. Já estamos no período de aumento dos casos de doenças respiratórias, e a vacina é a melhor forma de se prevenir contra a gripe e suas complicações”, alertou o secretário municipal de Saúde, Danilo Borges Matias.

As medidas de ampliação são feitas justamente em meio aos baixos índices de procura pela vacina. Nesse cenário, o secretário de educação, convoca a conscientização pela importância da imunização. “Convoco a todos os pais e a comunidade que venham as escolas a se conscientizem da importância da vacinação. É isso que a gente tá aqui nessa ação conjunta da secretaria de educação com a Secretaria de Saúde: fazendo com que a consciência chegue até às comunidades”, pede.







Ampliação das unidades de vacinação





Também nesta semana, no dia 9 de maio, a Regional Noroeste recebeu mais um ponto de vacinação. Dessa vez na PUC Minas, o ponto se soma a outros nove pontos extras em toda a capital. A vacina contra a gripe também está disponível em 152 centros de saúde em várias regionais.







Confira os quais são os locais extras de vacinação:

Via Shopping

Avenida Afonso Vaz de Melo 640 - Barreiro

SOMENTE PÚBLICO ADULTO





Abertta Saúde

Av. Bernardo Monteiro, 831 - Santa Efigênia

PÚBLICO GERAL A PARTIR DE 6 MESES





Faculdade Pitágoras

Rua dos Aimorés 1.300 - Funcionários

SOMENTE PÚBLICO ADULTO





CEM IPSEMG

Avenida Domingos Vieira, 488 - Santa Efigênia

PÚBLICO GERAL A PARTIR DE 6 MESES



Boulevard Shopping

Avenida dos Andradas - Santa Efigênia

PÚBLICO GERAL A PARTIR DE 12 ANOS





Centro Universitário UniBH - Clínica Integrada da Saúde

SOMENTE PÚBLICO ADULTO





Faculdade Kennedy/Promove

Rua Sarzedo, 31 - Prado

SOMENTE PÚBLICO ADULTO





Núcleo Stellantis Saúde BH

Rua Paulo Piedade Campos, 360 - Estoril

PÚBLICO GERAL A PARTIR DE 6 MESES





Faculdade Universo - Câmpus Belo Horizonte

Rua Paru, 762 - Nova Floresta

SOMENTE PÚBLICO ADULTO





PUC Minas - Câmpus Coração Eucarístico

Avenida Dom José Gaspar, 500





* Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata