Para receber o imunizante é preciso apresentar documento de identificação com foto, CPF e o cartão de vacina

Com a baixa procura pela vacinação contra a gripe, a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) disponibilizou mais um ponto extra de aplicação do imunizante contra o vírus influenza. O novo posto fica na PUC Coração Eucarístico, regional Noroeste da capital. O objetivo é ampliar o acesso à vacina e aumentar a taxa de vacinados na cidade.

Na PUC, a entrada é pela Avenida Dom José Gaspar, 500. No local, serão atendidos o público a partir de 15 anos, nas terças, quartas e quintas-feira, das 8h às 11h.

Para receber o imunizante é preciso apresentar documento de identificação com foto, CPF e o cartão de vacina. A vacinação também acontece em 152 centros de saúde espalhados em nove regionais. Há também pontos extras e aplicações em drogarias parceiras. A lista de endereços e os horários, bem como as idades contempladas em cada local, podem ser conferidos no site da PBH (veja aqui). Na última segunda-feira (6/5), como mostrou o EM, o Executivo também anunciou mais dois locais de aplicação da vacina.

Baixa procura

Conforme o secretário municipal de Saúde, Danilo Borges Matias, até o momento foram aplicadas quase 310 mil doses da vacina contra a gripe na capital. “Temos mais de 40 dias de campanha, e a procura ainda está baixa. A prefeitura segue ampliando os locais de vacinação para garantir e facilitar o acesso da população. Já estamos no período de aumento dos casos de doenças respiratórias, e a vacina é a melhor forma de se prevenir”, frisou.

A vacina trivalente contra a influenza utilizada pelo Sistema Único de Saúde (SUS) é eficaz contra as cepas H1N1, H3N2 e tipo B. A detecção de anticorpos protetores se dá entre duas e três semanas depois da vacinação e apresenta, geralmente, duração de seis a 12 meses. O pico máximo de anticorpos ocorre após quatro a seis semanas, e a proteção conferida pela vacinação é de aproximadamente 12 meses, sendo, portanto, necessário repetir a imunização todo ano, orienta o Ministério da Saúde, que estima vacinar 75 milhões de pessoas.