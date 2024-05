Uma mulher foi presa nesta quinta-feira (9/5) no município de Nanuque, no Vale do Mucuri, em Minas Gerais, depois de ser flagrada recebendo uma encomenda com notas falsas, informou a Polícia Federal em comunicado. Policiais civis da cidade deram apoio à operação.

A investigação, conduzida pelas autoridades policiais, indicou que notas falsas estariam sendo enviadas por meio de postagens nos Correios para um endereço onde a suspeita estava.

A polícia cercou a área e conseguiu flagrar o momento em que a mulher recebia a encomenda. Foram encontradas cédulas de R$ 100 com indícios de falsificação.

Ainda segundo a Polícia Federal, a mulher foi “conduzida à delegacia da Polícia Civil de Nanuque, indiciada pelo crime de moeda falsa, cuja pena máxima é de 12 anos de reclusão, e encaminhada ao sistema prisional”. A idade dela não foi informada.

A PF não especificou a quantidade de notas apreendidas. A reportagem entrou em contato com a assessoria da instituição para obter mais informações e aguarda retorno.

No fim do mês passado, um homem de 26 anos também foi preso pela PF pelo mesmo motivo em São Gonçalo do Abaeté, no Noroeste de Minas. A prisão em flagrante aconteceu no momento em que ele recebia a encomenda postal na porta de casa. A polícia apreendeu 10 notas de R$ 100 com indícios de falsificação.