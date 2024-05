Empresária espancada em Florestal, proposta de mais um feriado em Minas e onda de calor até sábado. Esses são alguns destaques desta quinta (9) em Minas.





A empresária que foi espancada durante 20 minutos por sete mulheres em Florestal, na Região Metropolitana de BH, denunciou a agressão nas redes sociais. Brenda Lara, de 34 anos, compartilhou imagens dos hematomas sofridos e das suspeitas.





Ainda não se sabe o que motivou o ataque, mas a vítima relatou à polícia que a mulher que a atraiu para uma conversa antes da agressão seria mãe de um homem que a assediava.

Outra notícia que repercutiu hoje em Minas foi a possibilidade de o estado ter mais um feriado. A proposta está sendo discutida na Assembleia Legislativa (ALMG). O projeto de lei quer transformar o 15 de setembro em feriado estadual para celebrar o Dia de Nossa Senhora da Piedade, padroeira de Minas.





E, antes de terminar, vamos a mais um destaque do dia. O Inmet prorrogou o alerta para uma onda de calor no estado até sábado. O fenômeno é decorrente de um bloqueio atmosférico que atinge as regiões Sul e Sudeste do Brasil.





Ainda que seja outono, 58% das cidades mineiras estão sob alerta vermelho, quando há risco à saúde e as temperaturas ficam 5ºC graus acima da média.







Obra em via para o aeroporto deve durar 120 dias





Começou nesta quinta-feira (9) a obra de revitalização da sinalização horizontal e vertical e dos dispositivos de segurança viária da MG-010, altura do vetor norte da Grande BH. De acordo com o Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG), o trabalho deve durar 120 dias. Há possibilidade de retenção no tráfego porque uma faixa da pista será interditada.







Funcionário obrigado a rezar ajoelhado será indenizado





Um homem que era obrigado a rezar ajoelhado ao fim de reuniões de trabalho, em Belo Horizonte, será indenizado em R$ 5 mil. O funcionário denunciou que, além da prática religiosa, sofria muitas ofensas pelo chefe. A indenização foi determinada nesta quinta-feira (9) pela 10° Vara do Trabalho da capital.





BH terá investimentos de R$ 564 mi do PAC

O governo do presidente Lula (PT) anunciou ontem o investimento de R$ 564 milhões do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) Seleções em Belo Horizonte. Os recursos serão destinados a compra de ônibus elétricos, urbanização de favelas, contenção de encostas e regularização fundiária de assentamentos.







Margarida Salomão lidera pesquisa em Juiz de Fora

Pesquisa realizada pelo instituto F5 Atualiza Dados mostra que a prefeita Margarida Salomão (PT) lidera a corrida eleitoral em Juiz de Fora, na Zona da Mata, em Minas Gerais. No levantamento espontâneo, a petista contabiliza 8,78% das intenções de voto. Já na estimulada, Margarida Salomão tem 26,53% das intenções.







Carro destrói muro de igreja em Ouro Preto

Uma câmera flagrou o momento em que um carro invadiu a contramão e bateu no muro da Igreja de São Francisco de Assis, no Centro de Ouro Preto, na Região Central de Minas Gerais. Segundo informações da Guarda Municipal, o veículo estava em alta velocidade e na contramão antes da batida. Parte do muro, além do chão ficaram destruídos.





Coteminas entra em recuperação judicial

O grupo Coteminas entrou com pedido de recuperação judicial e, segundo a empresa comunicou a seus acionistas nesta quarta (8), o pedido de proteção cautelar foi deferido na terça-feira (7). No fato relevante encaminhado à CVM (Comissão de Valores Mobiliários), a companhia não informa onde foi feito o pedido nem o total de dívidas a serem renegociadas com a intermediação do judiciário.







Família faz campanha para matriarca conhecer Andrea Bocelli





O cantor e suas músicas foram força e fizeram parte da vida da Vovó Dorita, que faz 100 anos no 1º de julho deste ano e já escolheu seu presente: conhecer o cantor Andrea Bocelli pessoalmente no show que vai acontecer no dia 17 de maio, no Mineirão, em Belo Horizonte. Família faz campanha para Dorita conhecer Bocelli.