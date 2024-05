Começa nesta quinta-feira (9) a obra de revitalização da sinalização horizontal e vertical e dos dispositivos de segurança viária da MG-010, altura do vetor norte da Grande BH.

De acordo com o Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG), o trabalho deve durar 120 dias. Há possibilidade de retenção no tráfego porque uma faixa da pista será interditada.

Como a via dá acesso ao Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins, também na Grande BH, o DER-MG orienta que motoristas saiam um pouco mais cedo de casa para evitar atrasos.

A primeira intervenção vai ser no trecho entre o viaduto da Vilarinho até o km 19 da MG-10. Em função do serviço, haverá a necessidade de interdição de uma das faixas de tráfego para execução das melhorias.

A revitalização da sinalização horizontal e vertical e dos dispositivos de segurança viária contempla mais de 42 quilômetros de vias. Fazem parte do pacote - além da MG-010, entre o trevo da Vilarinho ao trevo de Lagoa Santa, com 18,10 quilômetros - a LMG-800, no acesso para Lagoa Santa, com 4,24 quilômetros e 20 quilômetros da MG-424, trecho entre o entroncamento da MG-010 até Pedro Leopoldo.

Além disso, também haverá melhorias nas marginais entre o trevo da Vilarinho até o entroncamento da MG-424 e no segmento até o túnel da Cidade Administrativa de Minas Gerais. O investimento é de mais de R$ 8 milhões.

Na quinta e na sexta-feira (10/5), a obra será executada entre os km 12 e 18 da MG-010, das 8h30 às 17h, no sentido aeroporto. Periodicamente, o DER-MG vai informar sobre o andamento do serviço e alteração no tráfego da via.