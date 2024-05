Uma câmera flagrou o momento que um carro invadiu a contramão e bateu no muro da Igreja de São Francisco de Assis, no Centro de Ouro Preto, na Região Central de Minas Gerais.

O acidente aconteceu na madrugada desta quinta-feira (9), e foi gravado pela câmera do Centro de Controle Operacional (CCO) da Guarda Civil Municipal da cidade histórica.





Segundo informações da Guarda Municipal, o veículo estava em alta velocidade e na contramão antes da batida. Parte do muro, além do chão ficaram destruídos. Não há informações sobre o estado de saúde do motorista.

Chão também ficou destruído Lucas Godoy/Reprodução

Igreja é tesouro nacional





A Igreja São Francisco de Assis foi um dos primeiros bens tombados individualmente em Ouro Preto, em âmbito nacional, em 1938. Em 2009, foi eleita uma das 7 Maravilhas de Origem Portuguesa no Mundo, em concurso realizado com objetivo de divulgar o legado da expansão portuguesa no mundo.

O projeto e os elementos decorativos da Igreja São Francisco de Assis têm a assinatura de Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho. A igreja é um dos pontos turísticos mais visitados em Ouro Preto.