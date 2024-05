Um homem, de 38 anos, foi assassinado a tiros na noite dessa terça-feira (7/5), no bairro Ouro Minas, na Região Nordeste de Belo Horizonte.

Segundo o boletim de ocorrência, quatro indivíduos dentro de um carro Fiat Palio passaram pela rua Estrela de Belém, questionando moradores sobre o paradeiro da vítima. Ao escutar os indivíduos, o homem começou a correr pela via, mas foi perseguido e baleado.

A Polícia Militar foi acionada e encontrou a vítima já sem sinais vitais. Durante pesquisa ao sistema da PM, foi constatado que o homem já foi alvo de tentativas de homicídio em 2023, no bairro São Gabriel, e em 2022, no bairro Goiânia.

Na ocorrência do ano passado, a polícia teve informações de que a vítima fazia parte de uma organização criminosa e teve uma briga com um colega, que está detido em um presídio no Norte de Minas. A principal suspeita é de que o homicídio esteja ligado a essa briga.

A esposa da vítima afirmou que o marido comentou que estava sofrendo ameaças de indivíduos conhecidos como Totó e Biu, atuantes em crimes do bairro Santa Cruz, mas não soube identificar os homens em fotos.

A perícia da Polícia Civil foi acionada e constatou diversos tiros na perna esquerda, costas, lombar, ombro e rosto. O corpo foi levado para o IML e o caso será investigado.