Obra de Aleijadinho é pichada em Ouro Preto; câmeras flagraram vândalos

Porta e parede externa foram pichadas de tinta vermelha e azul (foto: Divulgação/ Guarda Municipal de Ouro Preto) A Igreja São Francisco de Assis, com construção iniciada em 1766, amanheceu nesta sexta-feira, (12/5), com a porta e parede externa pichadas de tinta vermelha e azul. A obra-prima de Antônio Francisco Lisboa, Aleijadinho, um dos pontos turísticos mais visitados em Ouro Preto, na Região Central de Minas Gerais, foi encontrada com as marcas de vandalismo pelos funcionários da igreja que chegavam para o trabalho.

De acordo com o comandante da Guarda Civil Municipal (GCM) de Ouro Preto, Jonathan Marotta, a pichação ocorreu por volta das 22h dessa quinta-feira (11/5) e no momento havia algumas pessoas em um ponto de ônibus que fica em frente à igreja.

“Temos uma câmera em frente à feira de pedra-sabão, já temos alguns suspeitos e brevemente vamos divulgar as imagens para, tanto as pessoas que estavam no ponto de ônibus, quanto à população nos ajudem a identificar os autores.”

Segundo Marotta, a Polícia Civil também esteve no local para perícia. A área está isolada por um cordão e foram cedidas as imagens dos vídeos do Centro de Controle Profissional da Guarda Municipal.

Igreja é tesouro nacional

A Igreja São Francisco de Assis foi um dos primeiros bens tombados individualmente em Ouro Preto, em âmbito nacional, em 1938. Em 2009, foi eleita uma das 7 Maravilhas de Origem Portuguesa no Mundo, em concurso realizado com objetivo de divulgar o legado da expansão portuguesa no mundo.

O projeto e os elementos decorativos da Igreja São Francisco de Assis têm a assinatura de Aleijadinho, e a obra foi executada por muitas mãos.



Retrato fiel do Barroco e do Rococó brasileiro, tem o teto da nave central feito com pinturas do mestre Manuel da Costa Ataíde, representando a glorificação de Nossa Senhora. O mestre pedreiro Domingos Moreira de Oliveira cuidou de toda a parte de alvenaria e Manoel Gonçalves executou o tapa vento, em 1806.

A porta principal e as laterais - que foram pichadas - têm o trabalho de Lucas Evangelista de Jesus. A escultura feita em pedra-sabão acima da porta principal bem como na sacristia e no lavabo foram esculpidos por Aleijadinho.

O que diz a Legislação

De acordo com a legislação brasileira, o ato de pichar ou conspurcar edificações ou monumentos urbanos é considerado crime. O pichador pode ser enquadrado nos seguintes dispositivos do Código Penal:

• Artigo 65: Pichar ou por outro meio conspurcar edificação ou monumento urbano. Pena: detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e multa.

• Parágrafo 1º: Se o ato for realizado em monumento ou coisa tombada em virtude do seu valor artístico, arqueológico ou histórico. Pena: detenção, de 6 (seis) meses a 1 (um) ano, e multa.