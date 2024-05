Uma das músicas que está no repertório do show do cantor conhecida como Ampola, originalmente composta por Albert Gamse, é parte de uma relação de carinho de vovó Dorita.

Vovó Dorita faz 100 anos no primeiro dia de julho deste ano e já escolheu seu presente, conhecer o cantor Andrea Bocelli pessoalmente no show que vai acontecer no dia 17 de maio, no Mineirão, em Belo Horizonte. Para que isso aconteça, Bruno Bicalho, um de seus netos, lidera uma campanha na internet para que ela tenha a oportunidade de conhecer o ídolo.





Uma das músicas que está no repertório do show do cantor, conhecida como Ampola, originalmente composta por Albert Gamse, é parte de uma relação de carinho de vovó Dorita. Seu primeiro filho, que morreu antes de completar 2 anos, cantava trechos da música para ela. Foi assim, inclusive, que a idosa que hoje tem 99 anos, conheceu o cantor, a música interpretada na voz dele, lembra ela de forma carinhosa de seu primogênito.







A música também fez parte de sua vida nos anos do coronavírus.“O cantor tirou ela do caos da pandemia”, confessa Bruno Bicalho, um dos 22 netos de Dorita. Na época, a idosa perdeu dois de seus filhos.







O amor da vovó Dorita pelo cantor também contagiou a família. Um dos bisnetos de dona Dolores cantava a música durante a pandemia em momentos em que a bisavó estava na sala ouvindo com outros parentes.







Onze filhos, 22 netos e 29 bisnetos

Dorita teve 11 filhos, 22 netos e 29 bisnetos e morou por muitos anos no Aglomerado da Serra, foi lá que desenvolveu um carinho pela comunidade e passou a colaborar na Associação Espírita Christopher Smith. Ajudou com a reforma de casas e organizou cerca de 10 festas juninas para arrecadar fundos para a construção da creche Irmão Otto.

Atualmente, mora no Bairro Sagrada Família e escutar o cantor Andrea Bocelli faz parte de sua rotina diária. Dona Dolores não é tão ativa quanto antes, mas continua com o seu amor pelo cantor e espera ansiosamente pelo show.

“É o primeiro show que ela vai ter a oportunidade de ir. Geralmente esses artistas maiores não vêm para Belo Horizonte, só São Paulo e Rio de Janeiro e isso foi ótimo, pois se ele não viesse para BH não conseguimos levar ela ao show em outros lugares do Brasil já que ela tem dificuldade de locomoção e faz uso de cadeiras de rodas.”, explica.

“Então já é um presente ela conseguir ir no show dele, mas ela queria muito conhecer e dar um abraço nele.”, completa.