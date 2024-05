Andrea Bocelli faz concertos no Brasil em maio com artistas renomados de todo o mundo

Se você está procurando um presente de Dia das Mães que ofereça uma experiência emocionante e inesquecível, a turnê de celebração aos 30 anos de carreira de Andrea Bocelli é a opção perfeita. O tenor se apresenta em Belo Horizonte no dia 17 de maio, no Mineirão. Os ingressos podem ser adquiridos neste link.

De volta ao Brasil após seis anos, o tenor mais amado do mundo vai encantar o público brasileiro durante o mês de maio, em apresentações únicas e repletas de convidados especiais.

Além da capital mineira, Andrea Bocelli e seus convidados estarão também na Arena BRB Mané Garrincha em Brasília (21 de maio) e no Allianz Parque em São Paulo (25 e 26 de maio).

Andrea Bocelli é um dos grandes ícones mundiais da música, o tenor toscano já vendeu mais de 90 milhões de discos. O grande reconhecimento de Bocelli começou em 1994, quando venceu o Festival de Música de Sanremo, na Itália. E, desde então, ele já quebrou todos os recordes da indústria e já foi assistido por milhões de pessoas ao redor do mundo.

Onde comprar os ingressos para o Andrea Bocelli em BH

Os ingressos para as apresentações estão à venda neste link, e custam a partir de R$250,00.

É possível adquirir a Entrada Social, acessível ao público em geral, com parte de sua receita destinada à organização Médicos Sem Fronteiras (MSF), uma das organizações humanitárias globais mais ativas.

Considerado o artista de maior sucesso na história da música clássica, Andrea Bocelli já realizou cinco turnês no Brasil, a última vez em 2018, todas produzidas pela Dançar Marketing.

Conheça os artistas confirmados nas apresentações da turnê

O tenor promete trazer uma seleção impecável de sucessos autorais e clássicos que popularizaram na sua voz. Para isso, Bocelli convidou grandes nomes como Sandy, com quem já tem uma parceria de longa data, e Matteo Bocelli, que se apresenta no país pela primeira vez ao lado do pai.

Os concertos ainda terão a participação do maestro Carlo Bernini, da soprano Cristina Pasaroiu, da violinista Caroline Campbell, da Orquestra Jovem do Estado e do Coral Jovem do Estado, ambos de São Paulo.

Sandy



Cantora Sandy Divulgação

Cantora, compositora e atriz brasileira, Sandy começou sua carreira em 1990, quando formou com o irmão, Junior Lima, a dupla “Sandy e Junior”, com encerramento em 2007. Com números surpreendentes no cenário musical desde a infância, trabalhos na TV, cinema, turnês históricas tanto no Brasil quanto exterior, a artista, agora com 41 anos de idade e mais de 30 no show business, segue em carreira solo desde 2010, com o lançamento de 5 álbuns inéditos, 1 EP, 2 DVDs. Respeitada e elogiada no meio musical por sua afinação, já participou de projetos com nomes como Andrea Bocelli, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Milton Nascimento, Xororó, Laura Pausini, Jason Mraz, entre outros.

Matteo Bocelli



Matteo Bocelli, artista e filho de Andrea Bocelli Divulgação

Matteo Bocelli se apresenta pela primeira vez no Brasil, e em uma ocasião especial: acompanhar o pai na celebração dos 30 anos de carreira. Em 2023, Matteo Bocelli lançou o primeiro álbum, intitulado “Matteo”, que mistura as referências clássicas à sonoridade do pop. Já a parceria de pai e filho na música vem de longa data - em 2018, lançaram juntos a faixa “Fall On Me”, que já tem mais de 400 milhões de streamings em plataformas digitais. Com apenas 25 anos, o cantor e compositor Matteo Bocelli já se apresentou em alguns dos maiores palcos do mundo.

Cristina Pasaroiu



Soprano Cristina Pasaroiu Divulgação

Cristina Pasaroiu é uma soprano celebrada em muitas das casas de ópera, salas de concerto e festivais mais prestigiados do mundo. Entre os destaques da carreira da soprano romena estão performances em grandes papeis de prima donna, como o papel título em mais de 45 produções, inclusive no Brasil. Em 2020, Cristina começou a compor e se interessou por uma mistura de canto lírico e batidas eletrônicas de pop, e combina essas duas paixões sob a alcunha de AntoNetta, em um projeto do qual ela é autora, compositora e principal intérprete.

Caroline Campbell



Violinista Caroline Campbell Divulgação

Caroline Campbell é definida por Bocelli como "um anjo loiro com um arco que, quando está no palco, tem uma agudeza e musicalidade que te deixa sem fôlego", e tem aparecido como solista em muitas sinfônicas renomadas, principalmente nos Estados Unidos. Apelidada de "violinista das estrelas”, já tocou com artistas como Sting, Steven Tyler, Adam Levine, Michael Bublé, Rod Stewart e Seal. Com o tenor, Caroline Campbell participou de duetos no especial "Andrea Bocelli: Love in Portofino", e no álbum "Passione". A violinista já acompanhou Bocelli na turnê de 2016, incluindo o concerto em Aparecida.

Carlo Bernini



Pianista Carlo Bernini Divulgação

Carlo Bernini é pianista e maestro com mais de 40 anos de carreira profissional. Bernini é amigo e diretor artístico de Andrea Bocelli desde 1986, trabalhando juntos em eventos inesquecíveis, desde festivais a coroações de reis e posses de presidentes, concertos, óperas e gravações clássicas e colaborando com grandes maestros e artistas como Ennio Morricone, Laura Pausini e Zucchero. Conquistou seu diploma de piano na Academia de Música de Lucca com apenas dezenove anos e, posteriormente, recebeu o título de Maestro no Conservatório de Livorno, sob a orientação do Maestro Lorenzo Paris.

Orquestra Jovem do Estado de São Paulo



Orquestra Jovem do Estado de São Paulo Divulgação

A Orquestra Jovem do Estado de São Paulo é referência tanto por seu bem-sucedido plano pedagógico quanto por sua cuidadosa curadoria artística. Há mais de 40 anos contribui para o aprimoramento técnico e artístico dos bolsistas que a integram, ajudando-os a se prepararem para a vida profissional. Sob a direção musical do maestro Cláudio Cruz, o grupo já tocou nos principais palcos e festivais do Brasil e do mundo.

Coral Jovem do Estado de São Paulo



Coral Jovem do Estado de São Paulo Divulgação

O repertório eclético e o dinamismo das apresentações do Coral Jovem do Estado de São Paulo refletem uma proposta artístico-pedagógica que vai além do canto. O grupo artístico da EMESP Tom Jobim trabalha não apenas a voz humana, mas também expressão corporal e sensibilidade musical. O Coral Jovem mantém um importante tripé artístico: além do repertório lírico, o grupo explora a música antiga e popular.

Francesco Costa



Bailarino Francesco Costa Andreea Goldgraber

Francesco Costa é bailarino formado na Escola de Ballet do Teatro dell'Opera di Roma. Ele participou do Teatro alla Scala em Milão, do Teatro dell'Opera di Roma e do Wiener Staatsballett, como demi solista e solista. Dentre outras conquistas como dançarino freelancer, ele apareceu no Teatro Del Silenzio ao lado de Andrea Bocelli. Francesco também foi premiado no Prêmio de Melhor Artista na Competição de Ballet de Varna, na competição New Italian Promise 2016, no Concurso de Ballet Città di Rieti 2011 e no WienWeltWettbewerb 2014.

Angelica Gismondo



Bailarina Angelica Gismondo Giomaphoto

Angelica Gismondo é bailarina desde os 5 anos de idade. Em sua formação passou pela Escola de Balé do Teatro dell'Opera de Roma, pela Académie de Danse Princesse Grace em Montecarlo e pela Ecole Nationale Supérieure de Danse em Cannes. Aos 22 anos foi contratada como primeira bailarina do Balletto di Milano, onde interpretou e apresentou algumas peças de repertório. Ela viajou pelo mundo se apresentando por toda a Europa, África, América do Sul e Ásia por mais de 8 anos desde sua estreia. Em 2021, foi convidada para estrear no festival em Lajatico, "O Teatro del Silenzio", ao lado de Andrea Bocelli, com quem se apresentou também em Macerata, na Arena Sferisterio, em um concerto beneficente para a Fundação Andrea Bocelli.

Sobre a Dançar Marketing

Fundada em 1982, a Dançar Marketing cria experiências memoráveis por meio da cultura e do entretenimento. São mais de 40 anos concebendo projetos e soluções criativas que conectam pessoas, marcas e oportunidades, reunindo ao longo dos anos mais de 50 milhões de pessoas em seus 1.500 eventos (dos quais mil gratuitos), 160 shows open air, além de mais de 35 projetos proprietários e sociais.

Serviço: Andrea Bocelli em Belo Horizonte

Veja a seguir as principais informações da apresentação de Andrea Bocelli em Belo Horizonte.

Data: Sexta-feira, 17 de maio de 2024

Horário: 21h00

Local: Estádio Mineirão (Avenida Antônio Abrahão Caram, 1.001 - São José - Belo Horizonte/MG - 31275-000)

Bilheteria Oficial (sem taxa de conveniência):

- Shopping 5ª Avenida (Rua Alagoas, 1314 - Belo Horizonte)

- Horário de funcionamento: segunda a sexta das 10h00 às 19h00. Sábado das 10h00 às 15h00. Não funciona em feriados e emendas de feriados.

*Entrada social: parte da renda revertida para Médicos Sem Fronteiras.

*Para compras online é necessária a comprovação do direito ao benefício da meia-entrada no acesso ao evento. Para compras na Bilheteria Oficial é necessária a comprovação do direito ao benefício da meia-entrada no ato da compra e no acesso ao evento.

Classificação etária:

16 anos (menores podem acessar acompanhados por responsável legal).

Importante:

Adquira seus ingressos na plataforma oficial do evento. A Dançar Marketing e a Eventim não se responsabilizam por ingressos adquiridos em plataformas não oficiais de vendas (p. ex.: ViaGogo, StubHub, TicketSwab entre outras).

Realização: Dançar Marketing