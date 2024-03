Andrea Bocelli promete emocionar os fãs durante sua vinda ao Brasil: o maior artista de música clássica da história vem pela sexta vez ao país para celebrar sua carreira e Sandy, cantora, compositora e atriz, é a artista brasileira convidada para os shows de Belo Horizonte, Brasília e São Paulo. Clique aqui e garanta o seu ingresso.

Não é a primeira vez que Sandy se apresenta ao lado de Bocelli. Os dois artistas firmaram a primeira parceria em 1997, gravando juntos uma versão de “Vivo Per Lei”, e já dividiram o palco em Belo Horizonte, São Paulo e Portofino (Itália), ocasião em que Sandy e o tenor cantaram “Corcovado”.

Confira a seguir todas as informações sobre os shows da turnê “30th Anniversary”, que passará por Belo Horizonte no dia 17, em Brasília no dia 21 e em São Paulo nos dias 25 e 26 de maio de 2024, e como adquirir ingressos.

Confira informações sobre os shows

Os ingressos para os shows do Andrea Bocelli já estão à venda e custam a partir de R$ 99,50, podendo ser parcelados em até 10 vezes nos cartões Visa, MasterCard, American Express e Elo. Para compras on-line, o comprovante de meia-entrada será solicitado na hora de acessar o evento. Para compras nas bilheterias oficiais, o comprovante será solicitado no momento da compra e para acessar o evento. Clique aqui e garanta o seu ingresso.

Também é possível realizar a compra da Entrada Social, acessível a todo o público e que tem parte de sua renda revertida para o Médicos Sem Fronteiras (MSF), uma das organizações humanitárias de maior atuação global. Vale lembrar que a classificação etária do evento é 16 anos e menores podem acessá-lo acompanhados por um responsável legal.

Belo Horizonte



- Data: sexta-feira, 17 de maio de 2024

- Local: Estádio do Mineirão - Governador Magalhães Pinto (Avenida Antônio Abrahão Caram, 1.001 - São José, Belo Horizonte/MG)

- Bilheteria oficial (sem taxa de conveniência): Shopping 5ª Avenida (Rua Alagoas, 1314 - Funcionários, Belo Horizonte/MG)

- Horário de funcionamento: segunda a sexta das 10h às 19h e sábado das 10h às 15h. Não funciona em feriados e emendas de feriados.

Brasília

- Data: terça-feira, 21 de maio de 2024

- Local: Arena BRB Mané Garrincha (SRPN Portão 1, SRPN - Asa Norte, Brasília - DF)

- Bilheteria oficial (sem taxa de conveniência): Brasília Shopping (SCN Quadra 05 BL A - Asa Norte, Brasília)

- Horário de funcionamento: segunda a sábado das 10h às 22h e domingo das 13h às 19h.

São Paulo

- Data: sábado e domingo, 25 e 26 de maio de 2024

- Local: Allianz Parque (Avenida Francisco Matarazzo, 1705 - Água Branca, São Paulo/SP)

- Bilheteria oficial (sem taxa de conveniência): Allianz Parque - Bilheteria A (Rua Palestra Itália, 200 - Água Branca, São Paulo/SP)

- Horário de funcionamento: terça a sábado das 10h às 17h. Não funciona em feriados, dias de jogos ou eventos de outras empresas.

Andrea Bocelli: o artista clássico de maior sucesso de todos os tempos

Ao longo de seus 30 anos de carreira, Andrea Bocelli quebrou diversos recordes da indústria e já foi assistido por milhões de pessoas em todo o mundo, inclusive no Brasil, onde já se apresentou por cinco vezes. Em sua trajetória, o tenor toscano, que começou a carreira interpretando grandes obras da ópera, já vendeu mais de 90 milhões de discos.

O grande reconhecimento de Andrea Bocelli veio em 1994, ano em que venceu o Festival de Sanremo, na Itália. A partir de então, o cantor se apresentou para quatro presidentes dos Estados Unidos, três papas, a família real britânica, primeiros-ministros, nas cerimônias dos Jogos Olímpicos, na Expo Xangai 2010, na Exposição Universal de Milão em 2015 e na Expo 2020 de Dubai.

Todo o sucesso conquistado ao longo da carreira tornou o artista digno de diversos prêmios importantes, como a estrela na Calçada da Fama de Hollywood, três Classic Brit Awards, o Global Awards (prêmio concedido por rádios britânicas) na categoria “Melhor Artista Clássico”, seis indicações ao Grammy e seis indicações ao Grammy Latino.

Bocelli também acumula diversos marcos importantes em sua carreira. Durante a pandemia de Covid-19, mais especificamente em abril de 2020, por exemplo, o tenor se apresentou na vazia Catedral de Milão e transmitiu o show via streaming on-line. Então, o evento “Music For Hope: From the Duomo di Milano” se tornou um momento de oração e esperança e é considerado uma das maiores apresentações musicais ao vivo de todos os tempos: a live contou com mais de 2,8 milhões de espectadores e o vídeo no YouTube recebeu mais de 28 milhões de visualizações nas primeiras 24 horas após a postagem.

Em dezembro do mesmo ano, durante o concerto “Believe in Christmas”, transmitido ao vivo do Teatro Regio di Parma, na Itália, sua filha Virginia Bocelli fez sua estreia com apenas oito anos cantando a música “Hallellujah” em dueto com o pai. Já em 2021, o cantor percorreu mais de 350 quilômetros a cavalo em peregrinação desde a Basílica de São Pedro, no Vaticano, até sua cidade natal, Lajatico, na Toscana, para o documentário em série “A Jornada: um especial musical de Andrea Bocelli”, que apresenta um pouco da sua jornada cultural e espiritual durante a missão.

No final de 2022, Andrea Bocelli lançou o álbum “A Family Christmas”, que conta com a participação de seus filhos Matteo e Virginia e apresenta tanto canções religiosas e natalinas quanto novas produções de ópera: Lucia di Lammermoor, La Forza del destino e Otello.

Por fim, em julho de 2023, o cantor emocionou cerca de 15 mil pessoas em uma apresentação na Basílica de Nossa Senhora, no Santuário de Lourdes, na França. Foi o terceiro concerto do tenor no projeto realizado pela Dançar Marketing e pelo Colégio Vértice, o qual integra um ciclo de apresentações em Santuários Marianos ao redor do mundo oferecidas gratuitamente aos peregrinos.

Conheça a trajetória de Sandy

Conhecida por sua atuação como cantora, compositora e atriz, Sandy deu início à sua jornada em 1990, ao formar a dupla "Sandy e Junior" junto ao seu irmão Junior Lima. A parceria durou até 2007, ano em que decidiu seguir carreira solo.

Com uma trajetória marcada por sucessos nacionais e internacionais, Sandy também se destacou em trabalhos televisivos, cinematográficos e em turnês grandiosas. A artista já lançou cinco álbuns originais, um EP e dois DVDs intitulados “Manuscrito”, “Sim”, “Princípios, Meios e Fins”, “Meu Canto”, “Nós, Voz, Eles 1 e 2”.

Ao longo da carreira, a cantora também já fez parcerias com grandes artistas como Andrea Bocelli, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Milton Nascimento, Xororó, Laura Pausini e Jason Mraz. Em 2023, realizou sua primeira turnê internacional solo, passando por cidades como Lisboa, Porto, Londres e Dublin.

Sobre a Dançar Marketing

Fundada em 1982, a Dançar Marketing desenvolve projetos e soluções que estabelecem conexões entre pessoas, marcas e oportunidades. A empresa, que já é uma referência no setor de entretenimento e cultura, cria experiências únicas que deixam uma marca duradoura na memória das pessoas e na história das marcas.

Ao longo de quatro décadas, a Dançar Marketing reuniu um público de mais de 50 milhões de pessoas em seus 1500 eventos, incluindo 160 shows ao ar livre e 35 projetos proprietários e sociais, como o AstraZeneca Viva a Cultura!, o Avon Women in Concert, a Riachuelo Mostra Moda, a Samsung Rock Exhibition e os festivais Telefônica Open Jazz, Festival da Padroeira, eFestival e Best of Blues and Rock. Além desses, o portfólio da Dançar Marketing também conta com shows de artistas icônicos como Andrea Bocelli, Luciano Pavarotti, José Carreras, Sarah Brightman, Kiri Te Kanawa, Chris Cornell, George Benson, Joss Stone, Norah Jones e Diana Krall.

Ficou interessado? Clique aqui e garanta o seu ingresso para o show de Andrea Bocelli em Belo Horizonte.